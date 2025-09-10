¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¸÷Âô¡×¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¹°Á°¤Ç°é¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¤¬¤Û¤ÜàÊõÀÐá...¾×·â¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë32Ëü¿Í¶ÃÃ²
¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¬¥Ö¥Ã¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤......¡£ÁêÈ¿¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥ê¥ó¥´¤¬¡¢X¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û2,176.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢32Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÊõÀÐ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¥é¥¥é¤ê¤ó¤´á
¡Ö¹°Á°¤ÎÎÓ¸éÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÓ¸é¤ß¤Þ¤¹¡©¡×
2025Ç¯9·î5Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎKatharine.¡Ê¡÷Angulon65¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥´¤Î¼Â¡£
¿¼¤¯Ë¤«¤ÊÀÖ¿§¤¬¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ëµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥´¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤......¡ª
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢Katharine.¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢32Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê9·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¸÷Âô¤Î¥ê¥ó¥´¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡Ö³Î¤«¤ËÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¡£¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤ß¤¿¤¤¤Í¡×
¡Ö¶âÂ°¤«¡¢ÊõÀÐ¤Îµ±¤¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¥ë¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥ê¥ó¥´¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥ê¥ó¥´¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦Katharine.¤µ¤ó¤È¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´¶¨²ñ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤ÎÓ¸é¤ò¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×
Åê¹Æ¼Ô¡¦Katharine.¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¥ê¥ó¥´Èª¤Î¶á¾ì¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢åºÎï¤ÊÎÓ¸é¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÚ¤«¤é¤â¤¤¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKatharine.¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥×¥é¥¤¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤¬Á°³Ý¤±¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¥é¥¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ì¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Katharine.¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤ÎÓ¸é¤ò¸«¤¿»ö¤¬Ìµ¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKatharine.¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ò¤Í¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¾ì½ê¤äÇÀ²È¤µ¤ó¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤éÌÂÏÇ¤¬³Ý¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÉú¤»¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼ï¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥´¤ÎÉÊ¼ï¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ÏÂçÊÑµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´¶¨²ñ¡×¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´¶¨²ñ¤Ï¡¢Katharine.¤µ¤ó¤¬Ìã¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿µ½Å¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¤Ï¡¢ÁáÀ¸ÉÊ¼ï¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤È¤Ï¤â¤Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²ÌÊª¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹°Á°¤Ç¤Ï8·î¡¦9·î¤«¤é¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¤ä¡Ö¤µ¤ó¤µ¡×¡ÖÌ¤´õ¥é¥¤¥Õ¡×¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥´¤Î1³äÄøÅÙ¤òÀê¤á¤ëÁáÀ¸¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤µ¤Ë¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥ó¥´¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¹°Á°¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÇÀ±à¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£