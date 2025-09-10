ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä4¿Í¤ËÃíÌÜ!!
Áá°ðÅÄÂç¤Î±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö11¡×¤òÇØÉé¤¦°ËÆ£¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤È¡¢¥É¥é1¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«
ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤¬9·î13Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÁÏÀß100¼þÇ¯¤Î½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢Î©¶µÂç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ59Ç¯¤Ö¤ê¤Î»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿4Ç¯¤Î»³·ÁµåÆ»¤ä¡¢ÌÀ¼£Âç¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Áá°ðÅÄÂç¤Ê¤É¤¬µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥àÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡¢10·î23Æü¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î4Ç¯À¸¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¥ê¡¼¥°£³3Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£ ¼ù¤À¤í¤¦¡£
2021Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹â¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯»þ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯½©¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.99¡£3Ç¯½Õ¤«¤é¤Ï¾®µÜ»³ ¸ç´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î±¦Åê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼11ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
1989Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎµÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤ÎÂ®µå¤È¹ª¤ß¤ÊÊÑ²½µå¤òÅê¤²Ê¬¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£´ÆÆÄ¤Ë¡Ö11ÈÖ¤òÂ÷¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
º£½Õ¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£Âç2²óÀï¡Ê5·î19Æü¡Ë¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤À¡£Éé¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç11Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£¤½¤³¤«¤é5Ï¢Åê¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ´°Åê¾¡Íø¡Ê6¡Ý5¡Ë¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£½©¤â°ËÆ£¤òÃæ¿´¤Ë4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤Î°ËÆ£¤ÈÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀ¼£Âç¤ÎºÇÂ®150¥¥íº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø³¤Âç¤À¡£
2Ç¯½Õ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯½Õ¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ½é¾¡Íø¤âµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯½©¤Ë¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î1.53¡£º£½Õ¤âÊÑ²½µå¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«Ëý¤ÎÂ®µå¤Çº¹¤·¹þ¤àÅêµå¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë9»î¹ç¤Ç6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡Ê1.34¡Ë¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
7·î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤Ï·òºß¤Ç¡¢3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¹ç·×7²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£Âè3Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ5²ó¤ò¼ºÅÀ0¤ËÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸À¸³èºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
ÌÓÍø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢郄¿ÜÂç²í¤äµ×ÌîÍªÅÍ¤é¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬¤½¤í¤¦ÌÀ¼£Âç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯ÂÇ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊá¼ê¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤À¡£
¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â2Ç¯»þ¤ÎÅß¤ËÆóÎÝ¼ê¤«¤éÊá¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¤·¤«¤··Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢21Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¡£ÀÐÅÄÈ»ÅÔ¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÌÀ¼£Âç¤Ç¤Ï1Ç¯¤Î½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢ÍâÇ¯½Õ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£ÂÇÎ¨.282¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡Ê¸½¹Åç¡Ë¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÕÃÏ¤Î2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºò²Æ¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ç¤Ï4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£¹¶·â·¿¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£½Õ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ä±þÂç3²óÀï¡Ê4·î28Æü¡Ë¤Ç¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤éÉüÄ´¡£
·Ä±þÂç¤È¤Î2²óÀï¡Ê4·î27Æü¡Ë¤Çº¸ÏÆÊ¢¤ÎÏ¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÁá´ü¤ËÉüµ¢¤·¡¢10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.316¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡£½ÐÎÝÎ¨.450¡¢»°¿¶¿ô3¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÇ·â¤È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢ÆüÊÆÌîµå¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ë¡À¯Âç¤Î¾¾²¼Êâ³ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¾®³Ø¹»6Ç¯¤Î¤È¤¤ËDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¡£ÀÅ²¬¿þÌî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø3Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¶Í°þ³Ø±à¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯ÂÇ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¡£
Ë¡À¯Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2Ç¯½Õ¤ÎÅìµþÂç1²óÀï¡Ê5·î20Æü¡Ë¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2Ç¯¤Î½©¤«¤éÆóÎÝ¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
»°ÎÝ¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.352¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹ÂÇÎÏ¤È³Î¼ÂÀ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿4Ç¯½Õ¤Ï¡¢4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¼ê¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬......³«Ëë¤ÎÎ©¶µÂçÀï¡Ê4·î19Æü¡Ë¤Ç¡¢»°ÎÝ¥´¥í¤òÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¡¢¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áá°ðÅÄÂç2²óÀï¡Ê4·î28Æü¡Ë¤Ç°ËÆ£¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤éËÜÍè¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ç¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢1ÈÖ¡¦»°ÎÝ¼ê¤Ç5»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Âè2Àï¡Ê7·î9Æü¡Ë¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Âè3Àï¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎMLB1°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡Ê¥ª¥ì¥´¥ó½£Î©Âç1Ç¯¡Ë¤«¤éÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£4ÀïÌÜ¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤ÆÂç²ñMVP¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤«¤é¤Ï½¡»³ ÎÝ¡ÊÌÀ¼£Âç¢ª³ÚÅ·¡Ë¤é6Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÇòÄ»½ã°ì¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í