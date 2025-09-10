イギリス・ロンドンで9日から兵器や安全保障に関する国際的な展示会が始まりました。イスラエル企業なども参加していて、会場の外では展示会に反対する人らが集まり、抗議活動が行われました。

兵器や安全保障に関する国際的な展示会は、イギリス・ロンドンで9日から4日間、開催されます。

展示会には32か国以上が参加、1750社以上が出展し、無人機やAIが搭載された武器などを展示していました。

本岡英恵記者（NNNロンドン）

「展示会にはイスラエルの企業も出展しています」

今回、イギリス政府はイスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃を受けて、イスラエル政府の参加を認めませんでしたが、イスラエルの企業は参加しました。この企業は兵器や防衛システムなどを開発していて、主にイスラエル軍などが使用しているということです。

岸本有紀子記者（NNNロンドン）

「多くの人が『恥を知れ』と声をあげています」

こうした中、会場の外では展示会に対する抗議活動が行われました。

抗議活動に参加したひとりは、「ガザで無実の子どもなどが殺されている中でこのような展示会が開催されるべきではない」と反発しました。