◆ 3安打含む5出塁と躍動！真中氏「1番に入って非常に良い活躍をしている」

楽天は9日、西武と対戦し延長11回・6x−5でサヨナラ勝利を収めた。二死二・三塁から中島大輔が自身初のサヨナラ打を放った。

この日3安打を含む5出塁と結果を残した中島に対し、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・真中満氏が「1番に入って非常に良い活躍をしている」と称賛すると、解説の田尾安志氏は「やはり若い選手は結果が出てどんどん自信をつけてくるので、良いものがどんどんまた出てくると思う」と期待を寄せた。

もう1人の解説・池田親興氏は「しぶといんですよ。いろんな所にバットを出せるし、ボールにコンタクトする力が見るたびに上がっているような感じがする。ああいう場面ではボールを当てられると何かあるので、本当に良い結果が出たし、また乗っていけるのではないかと思う」と中島のサヨナラ打を評価。真中氏は「こういう場面で打てると自信に繋がるので、貴重な経験だと思う。ぜひ生かしてほしい」と激励を送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』