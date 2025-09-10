俳優・川粼麻世（６２）の妻で料理研究家の花音さん（４１）が仲良しショットを披露した。

１０日までにインスタグラムを更新し「新しく家族になった私たちですが、結婚ってやっぱり家族が増えることなんだなぁと強く感じます」と実感。「夫が私の手を取り、私が母の手を取り、母が夫の手を取る。ここにお母さんがいれば、お母さんも」とつづる。「良い意味で、嫁に行ったという感覚は無くて…家族が増えたと感じています。こういう環境や雰囲気にしてくれる夫に感謝ですね」としみじみ。

「母とは同居していないのに、夫も毎日会って…」と家族の様子を明かし、麻世、花音さん、花音さんの母と撮影した写真をアップ。「土日も頻繁に一緒に過ごせるって幸せなこと。夫の方から母に連絡をしてくれるってなかなか珍しい（笑）。写真のように…家族みんなで手を取り合って、毎日を重ねていけたらと思います」と記した。

フォロワーは「幸せがほのぼのと伝わって来るお写真をありがとうございます。素敵な笑顔ですね」「にこにこ花音ちゃんが可愛いー。愛が溢（あふ）れる家族素敵だね」とほっこりしていた。

麻世と花音さんは２０２４年１０月に結婚（麻世は再婚）を発表した。