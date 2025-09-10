巨人の森田駿哉投手（２８）が１０日の広島戦（東京Ｄ）で４勝目を目指して先発する。９日は、本拠でキャッチボールなどで調整。「前回登板で球数は投げられたものの、イニング数も稼げてない。できるだけ、今取り組んでる早いカウントで勝負する、ストライク先行でいくことはテーマとしてある。明日はできるようにやっていきたい」と意気込んだ。

前回３日のヤクルト戦（京セラＤ）では６回２失点（自責０）で３勝目を挙げた。この試合で自身初の１００球超えを果たしたが「長いイニングを投げていくことが先発として求められていることだと思うので、それは常に頭に置いてクリアできるようにやっていきたい」。これまでの最長は７回だが、先を見据えた。

広島との対戦は前々回、５回途中３失点（自責２）で３敗目を喫した８月２７日（マツダ）以来。「積極的に来るバッターも多いですし、追い込まれたら粘ってくる選手も多い。根気負けしないように、しっかりと早いカウントで自分が攻められるように、その場その場で自分ができる最善のことをやりたい」。攻めの投球で勝利をつかむ。