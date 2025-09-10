¡Ö¹¤¹¤®¤ë¼Â²È¡×¤òÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¼Â¶È²È¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¼«Âð¤òÁêÂ³
M¤µ¤ó¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢±üÍÍ¤ÈÆó¿Í¤Ç¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â²È¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£M¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤Ï¸µµ¤¤Êº¢¡¢¤Ê¤ó¤È¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò10Å¹ÊÞ¤â±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Â¶È²È¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¤È¤Ê¤ê°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉM¤µ¤ó¤â¸å·Ñ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°Ý»ý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á´Å¹ÊÞ¤òÆ±¶È¼Ô¤Ø¾ùÅÏ¡£ÉéºÄ¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¤·¡¢Éã¿Æ¤Ï¿È·Ú¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁêÂ³¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉãÍÍ¤¬Â¾³¦¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÈÍÂ¶â¤Î¤ß¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¡£Êì¿Æ¤ÏÍÂ¶â¤òÁêÂ³¤·¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿M¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø
¸½ºß¡¢80Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊìÍÍ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ô¤«·îÁ°¤«¤éÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ½ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤äÃÛ50Ç¯¤È¤Ê¤ë¤´¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢M¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤À¤±¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤Ï¹¤¯¡¢Ìó80ÄÚ¡£¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ú¤ÆÁý¤·¤µ¤ì¤¿60ÄÚ¤Î½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À²È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¤Ï¹¤¹¤®¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¡£¶õ¤Éô²°¤¬Áý¤¨¡¢ÁÝ½ü¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£M¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤È¾Íè¤ÎÁêÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ª¤ÎÀ³²È¤È¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë²È¤Ë¤·¤¿¤¤
M¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤·¤Æ°ú¤Ã±Û¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈM¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤ò²º¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤ò½ª¤ÎÀ³²È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤´É×ÉØ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·úÊª¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤ä´Ö¼è¤ê¡¢ÀßÈ÷¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ïº£¸åÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡©·ú¤ÆÂØ¤¨¡©Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤
¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡£ºÇ½é¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ûÂ¸½»Âð¤Î°ìÉô¤òÄÂÂß²½¤¹¤ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à°Æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Î·úÊª¤ò»Ä¤·¡¢°ìÉô¤ò¼«Âð¡¢¤â¤¦°ìÉô¤òÄÂÂß½»Âð¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹ÊýË¡¡£½é´üÈñÍÑ¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤¬ÃÛ50Ç¯¤Î¤¿¤á¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«ÂðÉôÊ¬¤ÎÂçÉý¤Ê´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤âÆñ¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê½»¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò»Ä¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÄÂÂß¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤È¤·¤Æ¤â½»¤àÊýË¡¤Ç¤¹¡£·úÊªÁ´ÂÎ¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·úÃÛÈñ¤ÎÄ´Ã£¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÚÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀáÀÇÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â°Â¿´¤ò¡£¾Íè¤ÎÁêÂ³¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò
M¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤¬¤È¤¯¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¾Íè¡¢É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤È¤¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ÈÁêÂ³¤ä²È¤Î¤³¤È¤ÇÙæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅÚÃÏ³èÍÑ¤ÎÁªÂò¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¤ò¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤»¤º¡¢¤´É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤ÈÄÂÂß½»Âð¤òÊ¬¤±¤Æ·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÂÂßÉôÊ¬¤Ï¾ÍèÅª¤ËÇäµÑ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½ÀÆð¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ¾ò·ï¤È·×²è³µÍ×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
M¤µ¤ó¤ÎÅÚÃÏ¤ËÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Æ½»¤ß¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿»ö¶È·×²è¤òºî¤ë¤È²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÁ°Äó¾ò·ï
•¡¡¡¡ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§60ÄÚ
•¡¡¡¡·úÊÃÎ¨¡§60% ¢ª ·úÃÛ²ÄÇ½ÌÌÀÑ¡§36ÄÚ
•¡¡¡¡ÍÆÀÑÎ¨¡§200% ¢ª ±ä¾²ÌÌÀÑ¾å¸Â¡§120ÄÚ
•¡¡¡¡·×²è±ä¾²ÌÌÀÑ¡§118ÄÚ¡Ê¾å¸ÂÆâ¡Ë
¡þ ·úÊª¹½À®¡ÊÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¡Ë
³¬¿ô¡¡¡¡ÆâÍÆ¡¡¡¡ÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë
1³¬¡¡¡¡ÂßÅ¹ÊÞ¡¡¡¡40ÄÚ
2³¬¡¡¡¡ÄÂÂß½»Âð1LDK¡ß3¸Í¡¡¡¡¹ç·×39ÄÚ¡Ê13ÄÚ¡ß3¡Ë
3³¬¡¡¡¡ÄÂÂß½»Âð1LDK¡ß1¸Í + ¼«Âð¡¡¡¡¹ç·×39ÄÚ¡Ê13+26¡Ë
¹ç·×¡¡¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡118ÄÚ
¡þ ·úÃÛÈñÍÑ
•¡¡¡¡ÌÚÂ¤·úÃÛÃ±²Á¡§100Ëü±ß¡¿ÄÚ
•¡¡¡¡·úÃÛÍ½ÄêÌÌÀÑ¡§118ÄÚ
¢ª ·úÃÛÁíÈñÍÑ¡§1²¯1800Ëü±ß
¡þ ·î³Û¼ýÆþ»î»»
•¡¡¡¡1³¬Å¹ÊÞÄÂÎÁ¡§40ÄÚ ¡ß 10,000±ß¡¿ÄÚ¡á40Ëü±ß¡¿·î
•¡¡¡¡ÄÂÂß½»ÂðÄÂÎÁ¡§
o¡¡¡¡2³¬¡§13ÄÚ ¡ß 3¸Í ¡ß 8,000±ß¡á31.2Ëü±ß¡¿·î
o¡¡¡¡3³¬¡§13ÄÚ ¡ß 8,000±ß¡á10.4Ëü±ß¡¿·î
¢ª ½»ÂðÄÂÎÁ¹ç·×¡§41.6Ëü±ß¡¿·î
¢ª ·î³ÛÁíÄÂÎÁ¡§81.6Ëü±ß
¡þ Ç¯´Ö¼ýÆþ¤ÈÍø²ó¤ê
•¡¡¡¡Ç¯´ÖÄÂÎÁ¼ýÆþ¡§81.6Ëü±ß ¡ß 12¥ö·î¡áÌó979Ëü±ß
•¡¡¡¡É½ÌÌÍø²ó¤ê¡§979Ëü±ß ¡à 1²¯1800Ëü±ß ¢â 8.3¡ó
¡þ»ö¶È¼ý»Ù¤Þ¤È¤á
•¡¡¡¡·úÃÛÈñÍÑ¡§1²¯1,800Ëü±ß¡Ê118ÄÚ ¡ß 100Ëü±ß¡¿ÄÚ¡Ë
•¡¡¡¡Ç¯´ÖÄÂÎÁ¼ýÆþ¡§978Ëü2,000±ß
o¡¡¡¡1³¬Å¹ÊÞ¡§40ÄÚ ¡ß 1Ëü±ß ¡ß 12¥ö·î = 480Ëü±ß
o¡¡¡¡½»Âð¡Ê2³¬¡¦3³¬¡Ë¡§52ÄÚ ¡ß 8,000±ß ¡ß 12¥ö·î = 498Ëü2,000±ß
•¡¡¡¡Ç¯´Ö·ÐÈñ¡§263Ëü1,200±ß
o¡¡¡¡´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶Èñ¡§Ìó97Ëü8,000±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î10%¡Ë
o¡¡¡¡¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡§Ìó165Ëü3,200±ß¡Ê·úÃÛÈñ¤Î1.4%ÁÛÄê¡Ë
•¡¡¡¡Ç¯´Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡Ê¼Â¼ÁÍø±×¡Ë¡§716Ëü800±ß
•¡¡¡¡¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¡§6.07%
¼ý»ÙÅª¤Ë¤â°ÂÄêÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¼ý±×³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê¥×¥é¥ó¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ ²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÅª¥á¥ê¥Ã¥È
•¡¡¡¡·úÃÛÈñ¤ä¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Î°ìÉô¤òÄÂÂß¼ýÆþ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Êµï½»¥³¥¹¥È¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡Ï·¸å¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â¤ÎÊä´°¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ÀáÀÇ¸ú²Ì
•¡¡¡¡·úÊª¤ÎÄÂÂßÉôÊ¬¤Ï¸º²Á½þµÑ¤ä·ÐÈñ·×¾å¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ç¤â¡¢ÄÂÂßÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÎÉ¾²Á¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂß²È·úÉÕÃÏ¡¦Âß²ÈÉ¾²Á¸º¡Ë¡£
£ »ñ»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ
•¡¡¡¡¹¤¹¤®¤ë¼«Âð¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤Æ¼ý±×²½¤Ç¤¤ë¡£
•¡¡¡¡¾ÍèÅª¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ý±×Êª·ï¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î®Æ°À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ·úÂØ¤¨»þ¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤
•¡¡¡¡°ìÉô¤òÇäµÑ¤·¤Æ·úÃÛ»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¥×¥é¥ó¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½¡£
•¡¡¡¡ÄÂÂß¼ýÆþ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¦À¸³è²»¤ÎÌäÂê
•¡¡¡¡Æ±¤¸·úÊªÆâ¤ËÂ¾¿Í¤¬½»¤à¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è²»¤äÁû²»¡¢µ¤ÇÛ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡¸¼´Ø¤ä³¬ÃÊ¤Ê¤É¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ëÀß·×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µï½»À¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¢ ´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤Î¼ê´Ö
•¡¡¡¡ÄÂÂßÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþµï¼ÔÊç½¸¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¡¢½¤Á¶¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢**ÈñÍÑ¡Ê5¡Á10%¡Ë**¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯
•¡¡¡¡ÃÏ°èÀ¤ä·úÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶õ¼¼¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼ý±×¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
•¡¡¡¡ÁÛÄê¤è¤ê²ÈÄÂ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ý»Ù·×²è¤¬¶¸¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ÁêÂ³»þ¤ÎÌäÂê
•¡¡¡¡·úÊª¤¬ÄÂÂßÊ»ÍÑ¤À¤È¡¢¼«ÂðÉôÊ¬¤ÈÄÂÂßÉôÊ¬¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ä¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
•¡¡¡¡ÁêÂ³¿Í´Ö¤Ç¡Ö¼«Âð¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤«¡¢Çä¤ë¤«¡×¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¡Ö½»¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ê´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤ä²ÈÂ²¹½À®¡¦ÁêÂ³¤Î¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Àß·×¤È·×²è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
ÅÚÃÏ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÄÂÂß¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÇ¯Îð¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¡¢»ñ¶â·×²è¡¢¤½¤·¤ÆÁêÂ³¤Î¾ÍèÁü¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÀß·×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
M¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂÎÎÏÅª¤Ë¤â·èÃÇ¤Ç¤¤ë60Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½»¤Þ¤¤Êý¤È³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ý¤Ç¤¤ëÂÐºö
•¡¡¡¡¼«Âð¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨
•¡¡¡¡ÅÚÃÏ¤Î°ìÉôÇäµÑ¤Ë¤è¤ë·úÃÛ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ
•¡¡¡¡¼«Âð¤ÈÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤Ç¼ý±×²½
¡ýÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
•¡¡¡¡½é´üÈñÍÑ¤È¼ý±×¸«¹þ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë
•¡¡¡¡ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼ÚÆþ¡¦ÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë
•¡¡¡¡ÁêÂ³»þ¤ËÙæ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½êÍ¤äÌ¾µÁ¤ÎÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤ë
ÅÚÃÏ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¾ÍèÅª¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º¤ò¡Ö³è¤«¤·¤Æ»È¤¦¡×¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î°Â¿´¤Ë¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾µ·Ñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£M¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊë¤é¤·¡×¤È¡ÖÁêÂ³¡×ÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
