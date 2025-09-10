ムー、ジョジョ、ポケモンGO…コロナ禍から一転大ヒットした『地球の歩き方』コラボ成功事例がすごい！

宣伝や営業に予算をかけているのにそれほど売り上げにつながらない、と嘆く企業も少なくないのでは。国内最大級のシェアリングサービス・キャリーオン創業者の吉澤健仁氏は、「実は、少ない広報・宣伝で、商品・サービスが売れ続けるための”仕組み”をつくる方法はいろいろと存在する」と言う。その中から今回は「異業種コラボ」について解説してもらう。

※本稿は、吉澤健仁『お金をかけずに売れる仕組み大全』（かんき出版）の一部を再編集したものです。

認知を「広げ続ける」仕組みをつくる

広報・マーケティングにおける集客の第一歩として、「認知される」ことが大切です。

しかし、毎度毎度「こんな商品・サービスが出ます！」と宣伝・営業し続けるのは、とても根気がいることです。

そんなときには、「それほど宣伝・営業をしなくても、商品・サービスが売れ続ける方法はないものか……」と、愚痴めいたセリフが出てくることもあるのではないでしょうか。

実は、少ない広報・宣伝で、商品・サービスが売れ続けるための「仕組み」をつくる方法は存在します。しかも、いろいろと！

本稿では、そんな「勝手に売れ続ける仕組み」について、詳しく解説していきます。

古くから馴染み深いもので言えば、「友だち紹介」「クーポン」などの施策は、それにあたります。

とくに、「友だち紹介」は友だちが増えれば増えるほど、広報・宣伝をせずとも集客ができるようになっていくので、長期的に見ると、とても大切な販売戦略と言えます。

また最近では、認知を広げるためのいろいろな仕組みが新たに登場しています。

例えば「異業種コラボ」は、あえて関連性のない企業同士が壁を越えてコラボし、これまではアプローチできなかった層の顧客にアプローチする方法として有効です。

また、「クラウドファンディング」は、商品・サービスの金銭的な支援を募ると、支援者が数字で可視化されていく仕組みです。

期間が進むにつれ、「何か面白そう」「こんな商品が欲しかった」など、顧客の認知が勝手に盛り上がっていく仕組みの1つです。

もちろん、これらの施策はお金をそれほどかけずとも、始められるものばかりです。

こうした新たな仕組みを積極的に用いることでも、商品・サービスの認知を広げ続けることができるでしょう。

コラボレーションで1＋1を2以上にする

何か斬新な商品を打ち出したいというときには、先述した、異業種との「コラボレーションマーケティング」に挑戦してみるのはどうでしょう。

コラボレーションマーケティングとは、他の企業やブランドと協力して共同でビジネスを行うことです。

異なる視点や技術を持った相手と組むことで、これまでにはない商品やサービス、影響力を生み出すことができます。

コラボレーションマーケティングで期待できるのは次のような点です。

・コラボのメリット(1) 話題性

異業種コラボレーション企画、コラボ商品は、斬新で面白いものが生まれる可能性が高いので、注目や話題を集めやすいと言えます。

・コラボのメリット(2) 新規顧客の獲得

異業種企業との協力により、これまで接点のなかった層の顧客にも知ってもらったり、興味を持ってもらったりするチャンスが広がり、集客と新規顧客の獲得が期待できます。

・コラボのメリット(3) 新たなブランドイメージ

既存のブランドイメージを変化させ、新たなイメージを打ち出すことができます。

・コラボのメリット(4) コストの低減

他社と共同でビジネス展開することで、自社だけではできなかったマーケティング戦略ができ、訴求力が高まる一方で、実質的なコスト低減にもつながります。

SNSなどで話題になり、商品の認知度が高まり、新しい顧客が増えると、さらに注目されるようになり、ブランドイメージも向上します。コラボ企画の成功は、「いいサイクル」が生まれやすくなります。

『地球の歩き方』のコラボ成功事例

旅のガイドブックとして知られる『地球の歩き方』は、コロナ禍で旅行が制限されたことにより、一時、売上が9割減という大打撃を被りました。

そこで、海外旅行から視点を変え、オカルト情報誌の『ムー』とコラボレーションした『地球の歩き方 ムー 異世界の歩き方』、人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』とタイアップした『地球の歩き方 JOJO ジョジョの奇妙な冒険』を出したところ、大ヒットとなって話題を集めました。

コラボならではの効果を実感した『地球の歩き方』編集室では、業種や業態にとらわれない柔軟な発想で、その後も次々と新たな分野とのコラボ企画を出しています。

最近では、300円の商品を中心としたアイテムを展開する雑貨店「3COINS」とコラボして、オリジナルのトラベルグッズを共同開発しました。

食品メーカーとの意外なコラボ企画も

また、ゲームアプリ『ポケモン GO』とコラボして、スペシャルリーフレット『ポケモン GOルートの歩き方』を全国のポケモンセンターなどで配布しました。

これは北海道から沖縄まで、全国の「公式ルート」の一覧の他、各地域の「あるある」ネタ、グルメ情報など『地球の歩き方』編集室とのコラボならではの「ルート」の楽しみ方ができると評判になりました。

さらに「伊藤ハム」とコラボして、ドイツ＆イタリア由来のソーセージを発売。本と食品はかけ離れているように思えますが、「旅行」という切り口で親和性を持たせることができるのです。

このようにコラボレーションをシリーズ化することで『地球の歩き方』はさまざまな人々への広がりを見せています。

以上のように、異業種コラボレーションは、話題性を高め、新規顧客の獲得やブランドイメージの向上、新市場の開拓につながる効果的な戦略の1つとなります。『地球の歩き方』の成功例などを参考に取り組んでみてください。

