気象台は、午前6時15分に、大雨警報（土砂災害）を上天草市、宇城市に発表しました。また洪水警報を熊本市、苓北町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を熊本市、宇土市に発表しました。

熊本、天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

10日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒■宇土市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■上天草市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 10日朝■宇城市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日朝■天草市□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm□洪水警報10日昼前にかけて警戒■苓北町□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒