【大雨警報】熊本県・上天草市、宇城市に発表 10日06:15時点
気象台は、午前6時15分に、大雨警報（土砂災害）を上天草市、宇城市に発表しました。また洪水警報を熊本市、苓北町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を熊本市、宇土市に発表しました。
熊本、天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
10日昼前にかけて警戒
■宇土市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■上天草市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 10日朝
■宇城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日朝
■天草市
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
10日昼前にかけて警戒
■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日昼前にかけて警戒