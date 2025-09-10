今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、同じ『御三家』として活躍した歌手・舟木一夫さん（80）が参列。橋さんの存在について明かしました。

1960年代、橋さん、2022年に亡くなった西郷輝彦さん、舟木さんの3人は、日本歌謡界の“御三家”と呼ばれていました。橋さんの訃報を聞いたときの心境を聞かれた舟木さんは「病状のことを伺ってはいたので、心配はもちろんしていた」とコメント。

さらに「（橋さんが亡くなったのが）82歳でしょ？ 今どき早すぎるとも言えるんですけどね。驚くとか悲しいとかそういう感じではなくてね、自分の履歴書の中の1行が抜けちゃったみたいな、そんな印象を受けたんです」と明かし、改めて舟木さんにとって“橋幸夫さん”がどんな存在かを聞かれると「やっぱり偉大な先輩でしょう」と語りました。

また、通夜には他にも歌手の錦野旦さん（76）や川中美幸さん（69）、橋さんがかわいがっていた後輩の三田明さん（78）ら、親交のあった歌手仲間などが参列し、橋さんとの別れを惜しみました。