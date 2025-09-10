TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。

番組公式Xは「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」を告知した。

告知動画では「GPSボール争奪戦」と紹介。告知動画内では「7つ全てを集めたチームの願いを1つだけかなえよう、なお打撃は禁止する」と企画の趣旨を読み上げるシーンがあった。

7つ全てのボールを集めて願いをかなえるという設定から名作「ドラゴンボール」を連想する書き込みが相次いだ。「ドラゴンボールww しかもメンツがこの番組の被害者ばかりww」「裏切りだまし合いのドロドロした感じはドラゴンボールってよりカイジっぽい草」「最高に楽しみw」などと書き込まれていた。

また、告知動画にきしたかの高野正成（36）が登場している。「また高野さんだよ もはや水曜日のきしたかのだよ」「高野さんがいるだけで当たり」「ここにきて高野が出まくってるけどコレもなんかの説につながってる気がして仕方ない」などと書き込まれていた。

高野は同番組に“ほぼ”レギュラーとして登場中。8月は3週連続で登場した。8月6日放送回「先輩から説教を受けている最中、もしも自分の身に危険が迫ったら…どれだけ説教に向き合い続けるのか？」、13日放送回の「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」、19日放送回の「ラーメン屋の前を通ったら必ず1杯食べなきゃいけない超過酷企画『国道ラーメンマラソン』」に出演。存在感を示している。

きしたかのの高野は相方の岸大将（35）とともにTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。