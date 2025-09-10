大分県の日田玖珠広域消防組合は、長年使用してきた消防車（ポンプ車）をインターネットの「KSI官公庁オークション」に出品する。現在、日田消防署（日田市渡里）前に車両を展示している。

消防車は1999年に初年度登録。昨年まで現役だった。ベースの車体はいすゞ自動車のELF（エルフ）で、総排気量は4・57リットル。側面の「日田玖珠広域消防本部」の文字は消されているが、赤い車体はそのままの状態となっている。

組合は過去、はしご車や救急車などもオークションに出したことがあり、いずれも落札されたという。その後の車両がどうなったかは分からないが、組合の担当者は「事業者であれば再利用、個人であれば展示やコレクションとなっているのでは」と推測する。

オークション参加申し込みは、11日から29日まで。入札は10月14日に開始、競売の締め切りは同16日となっている。入札にはKSI官公庁オークションのホームページ＝https://kankocho.jp/＝から会員登録と、物件ごとの参加申し込みが必要となる。

担当者は「より良い“第二の車両人生”が送れることを願っている」と話している。

（床波昌雄）