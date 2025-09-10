¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï9Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹36¡¦0ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ60ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÔ½ëÆüºÇÂ¿¤Î¹ñÆâµ­Ï¿¤Ç¤¢¤ëºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤Î62Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï5Æü¤ò¿ô¤¨¤ë¡£Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÆ±»Ô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï24¡¦6ÅÙ¡£¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£

¡¡10Æü¤Î¸©À¾Éô¤ÏÆÞ¤ê¤Ç¡¢ÃëÁ°¤«¤é±«¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£

¡¡¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë