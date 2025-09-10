専門的な知識や技術を持つ「高度外国人材」の採用、活用をテーマにしたセミナーが今月2日、大分県九重町役場であった。町内の宿泊施設、農業法人、工場などから、オンラインを含め10事業者が参加した。観光資源を生かした町づくりをデータ分析で後押しする「ここのえ町づくり公社」が開いた。

高度外国人材とは、大学などを卒業し、学んできた内容や母国語を生かして、エンジニアや営業職、通訳、マーケティング業務などに従事する外国人材のこと。セミナーでは主に外国人留学生の採用、受け入れ準備、定着に向けての方策について、外国人材と企業のマッチングを手がける「アールアドバンス」（福岡市）の綾戸高志氏が紹介した。

綾戸氏は高度外国人材と、技能実習や特定技能資格で在留する外国人との違いを説明。特定技能との使い分けに苦慮している企業もある現状を指摘した。新型コロナウイルス禍が明けて留学生が増えた結果、本年度は短大、専門学校卒業者の採用のチャンスで、2年後には大卒者のピークが来ると説明した。

「大分は九州内では福岡に次いで留学生が多く、採用の可能性は高い」と強調。勤務地にこだわらない留学生が多いことも挙げて「縁がないと大分に来てもらえないと考えてしまうが、広く求人票を出したほうがいい」とアドバイスした。

