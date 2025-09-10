熊本県は9日、総額49億3200万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。8月の記録的大雨の災害復旧には、被災者の救済・生活支援、道路や農林水産業関連施設の応急復旧など緊急性の高い事業について、知事の専決処分で総額85億8千万円の8月補正予算を計上した。16日開会の県議会定例会に予算案などを提案し、専決処分については報告する。被害状況に応じて追加提案も検討する。

木村敬知事は5日の定例記者会見で「復旧・復興に向けた段階に移っており、安心できる住まい、事業や農業の再開をしっかり支えていきたい」と述べた。

8月補正予算の主な事業は、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、避難所設置などの「被災者救済・生活支援」に53億1500万円▽倒木や斜面崩壊などの応急措置など「インフラの機能回復」に30億400万円▽「営農再開に向けた支援」に2億1100万円−など。

応急仮設住宅支援では150戸ほどの整備を予定。8日には、建設型仮設住宅として最初に美里町の2団地6棟に着工した。10月中には完成する見通しという。

補正予算案では、6月の梅雨による堤防の一部崩壊など豪雨災害からの復旧に34億7千万円を計上した。

また、企業会計では半導体関連産業の集積に伴い、セミコンテクノパーク（合志市、菊陽町）周辺の新たな排水処理施設の整備費などに11億5800万円を充てた。工場排水による流量の増加が見込まれることから、稼働後は受益者である事業者から使用料を徴収し、整備費と維持管理費に充てる。

（藤崎真二）