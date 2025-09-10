熊本県は、県内産の農林畜水産物の輸出額が2024年度、前年度比で24％（約29億円）増の約151億4000万円となり、過去最高を更新したと発表した。ほぼ半分を占める農畜産物では、アジアや米国を中心に日本食への関心の高まりを背景に、牛肉や加工食品が増加。交流が深まる台湾向けにも、事業者を対象にしたセミナーや商談会の開催など販路拡大へ総合的な支援策を講じた。

海外での日本食人気で輸出増の傾向は続いており、約77億6000万円だった20年度から4年でほぼ倍増した。

部門別では、農畜産物が約70億9000万円で前年度比31％増、林産物が約48億2000万円で同24％増、水産物が約32億3000万円で同11％増だった。

農畜産物の国・地域別では香港が約18億8000万円でトップ、台湾（約16億8000万円）、米国（約7億7000万円）と続いた。

林産物では中国への丸太の輸出が約40億円を占め、前年度比34％のプラス。牛肉などとともに、全体の伸びをけん引した。

事業者を対象にしたセミナーでは、台湾の輸入規制が残留農薬や成分表示などで厳しいことを踏まえ、対応を助言した。

木村敬知事は5日の定例記者会見で、27年度の目標額だった140億円を3年早く達成したことに言及し、「熊本県産の農林畜水産物の品質の高さが海外に認められた結果であり、うれしく思う。今後も海外プロモーションを積極的に進め、200億円を目指したい」と話した。

（藤崎真二）