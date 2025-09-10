¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ç·èÃÇ¡×¡¡¡ÖÂçÀÐ¸©À¯¤Îº®Íð¤Ë´íµ¡´¶¡×¡¡ÃÎ»öÁª¡¢Ê¿ÅÄ»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡¸µÉûÃÎ»ö¤ÇÌµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÊ¿ÅÄ¸¦»á¡Ê57¡Ë¤¬9Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Ä¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý2022Ç¯¤ÎÁ°²óÃÎ»öÁª¤Ï½ÐÇÏ¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸Ç¼¤·¤¿¡£·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Ï¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢·èÃÇ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Êº£²ó¤Ï¡Ë·ÐºÑ¿Í¤ä¼óÄ¹¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î¡Ø¸©À¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¡ÝÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÊÂçÀÐ»á¤Î¡ËÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤¬¸©À¯¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ý¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¡×
¡¡¡ÝÄäÂÚ¤¹¤ëÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¤ä¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¡ÊÄ¹ºê¡Ë¥ë¡¼¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÌÚ¥À¥à¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¡£¿·´´Àþ¤Ïº´²ì¸©¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂè°ì¤Ë¡¢¹ñ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡ÝÉûÃÎ»ö¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿ÃæÂ¼Ë¡Æ»Á°ÃÎ»ö¤«¤é»Ù±ç¤Ï¡£
¡¡¡Ö¡ÊÃæÂ¼»á¤Ë¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡¢Äç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
