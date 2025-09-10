¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÍ§ÅÄ»á3Áª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¾¾±º»ÔÄ¹Áª
¡¡Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¤ÎÍ§ÅÄµÈÂÙ»ÔÄ¹¡Ê61¡Ë¤Ï9Æü¡¢Ç¤´üËþÎ»¡ÊÍèÇ¯2·î4Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦¼¡´ü»ÔÄ¹Áª¤Ë3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Í§ÅÄ»á¤Ï¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢¿åÃæ¹Í¸Å³Ø¤ÎÀ»ÃÏ¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Üºö¤òÎã¤Ë¡Ö¾Íè¤Ë¸þ¤±ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¡¢»ÔÌ±¤¬½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡¢»Ô³°¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³«²ñÃæ¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï8Æü¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç3Áª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö10Ç¯´Ö¤Î»ÔÁí¹ç·×²è¤ò¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©¾®¾ë»Ô½Ð¿È¤ÎÍ§ÅÄ»á¤Ï¸½ºß2´üÌÜ¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¾¾±º»ÔµÄ¡¢Ä¹ºê¸©µÄ¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÌµÅêÉ¼¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢2´üÌÜ¤âÌµÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÂ¾¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë