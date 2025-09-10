玄界灘の島、壱岐は魅力に満ちている。新鮮な魚介類や壱岐牛、焼酎などのグルメはもとより、150超もの神社がある。島全体がパワースポットとされる。そんな島のさらに神秘的な部分も知ってもらおうと、地元のNPO法人「一支國研究会」は、今年の干支（えと）「巳（み）」にちなんだ隠れた名所を巡るバスツアーを6日に開催。参加した約30人は、壱岐の一端に触れた。

弥生時代の環濠（かんごう）集落跡・原の辻遺跡（国特別史跡）からスタートした一行は、市東部の芦辺町の「龍蛇（りゅうだ）神社」や「龍蛇浜」へ足を運んだ。

神社があるのは海を一望する場所。1895年に出雲大社からウミヘビの神様の龍蛇神を迎えたとされる。すぐ隣の龍蛇浜では約100メートルの海岸線に沿って、うろこのような薄い形状の無数の石が折り重なっている。溶岩が冷える時にできた板状節理が壊れたのだという。

市北部の勝本町の熊野神社の境内には、中世に蛇を殺したことによる祟りを鎮める祠「蛇神様」もあった。

島に暮らす門口智恵さん（55）にとっても龍蛇浜は初めてで、「行くのが難しい場所にみんなで来られてよかった。海岸線が龍や蛇に見えた。長年かけてつくられたもので、自然の力はすごい」と感激した様子だった。

◇

バスツアーは昨年実施の「辰（たつ）」に続く2度目の企画で、昨年は芦辺町にある八幡半島の景勝地・左京鼻の断崖絶壁に位置する「左京鼻龍神」や、島の最高峰・岳の辻（212・8メートル）に祭られた「龍光大神」を訪れた。

壱岐にはほかにも干支にちなんだ名所が多く存在する。猿が横を向いているように見える人気スポットの「猿岩」（郷ノ浦町）、環境省の快水浴場百選にもなっている無人島の「辰ノ島」（勝本町）などだ。一支國研究会の伊佐藤由紀子理事長（65）は「来年も、干支に限らず裏話も交えながら、皆さんが興味引かれるところを紹介したい」と話している。

（野田範子）