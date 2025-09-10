バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は、今秋開幕の2025〜26年シーズンから2人の若手アウトサイドヒッターの背番号を変更することを発表した。北窓絢音選手（21）が「17」から「3」、深沢めぐみ選手（22）が「12」から「6」へそれぞれ変わる。

北窓選手は安定したサーブレシーブと183センチの長身を生かしたアタックが持ち味で、今年女子日本代表デビューを果たした。ネーションズリーグでの活躍もあり、8、9月に開かれた世界選手権には、SAGA久光からミドルブロッカーの荒木彩花選手（24）とともに代表メンバー入りした。

スプリングスの「3番」は、攻守の要として常勝期を支えたOGで、12年ロンドン五輪の銅メダリストでもある新鍋理沙さん（35）がつけていた栄光の番号でもある。北窓選手はチームを通して「チームの勝利へと貢献する中心選手になれるよう、3番という大事な番号を背負い、自分にプレッシャーをかけ、もっと成長していけるように頑張りたい」とコメントした。

北窓選手と同じく日本代表の登録メンバーに今年初選出された深沢選手は高い決定力が魅力。新たな背番号となる「6」はエースアタッカーとしてスプリングスを支え、五輪にも2大会連続で出場した石井優希さん（34）の代名詞だった。深沢選手にとっては岡山・就実高の大先輩でもあり「憧れである石井優希さんもつけていた番号をつけられるという、うれしさの半面、これまで以上に身の引き締まる思いです」との談話を寄せた。

また、21〜22年シーズン以来、4季ぶりの優勝を目指すチームの開幕ロスター15選手も発表された。中田久美監督（60）は15〜16年シーズン以来、10季ぶりの監督復帰となる。 （西口憲一）