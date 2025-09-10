日本陶芸界を牽引（けんいん）した人間国宝であり、平和の大切さを誰よりも知る人。それでいて温かくユーモアにあふれた好好爺−。佐賀県有田町で9日に営まれた有田焼の陶芸家、故井上萬二さんの追悼式では、会場に集まった約500人が、時に笑顔に時に目を潤ませながら、故人の功績を振り返った。

自らの作品の評価にとどまらず、有田焼業界全体の発展も気にかけていたという井上さん。同町の松尾佳昭町長は「町民にとってかけがえのない存在。その悲しみを乗り越え、次の有田焼創業500年を迎えるべく、さらなる発展に努めたい」と決意を述べた。

井上さんが有田焼の新たな伝統として築いた白磁の歴史。有田陶芸協会会長の十四代今泉今右衛門さんは、作風について「それまでの緊張感ある白磁の方向性とは異なる独自の質感が評価された」と指摘。県立九州陶磁文化館の鈴田由紀夫館長は「もう先生に会うことはできないが、残された作品を鑑賞することはできる。その芸術は何百年も人々の心に感動を与え続けるでしょう」とたたえた。

山口祥義知事は弔辞で、「生前の温かな笑顔と焼き物に向かわれるしんしな姿を思い出す度に、今も胸が詰まる思い」と懐かしみ、戦後80年の節目に逝去したことにも注目。「（旧海軍の予科練生として）戦争を経験したからこそ、誰よりも平和への願いを強く抱いていた。平和の大切さを未来に伝えていくことをここに誓いたい」と述べた。

井上さんが大切にしていた、雑念を排して作陶に向き合う「名陶無雑」という言葉について、孫の祐希さんは「特に（息子である）私の父康徳が死を迎えてからは、胸が張り裂けそうな思いを抱えながら作陶に打ち込んでいた。『無雑』を生きる姿そのものだった」と述懐。「私もこれから不安や期待といった雑念に心を支配されることなく、目の前にある今に真摯（しんし）に向き合っていきたい」と決意を述べた。

（糸山信）