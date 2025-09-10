¡Ú¼ÒÀâ¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤ò²þ¤á¤ë·Àµ¡¤Ë
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºòÇ¯½©¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤âÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î1Ç¯¤Î´Ö¡¢½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢ÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¡£²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Î¶ñÂÎºö¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¤À¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡¢22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¿·ÁíºÛ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¡£Î¥È¿¤·¤¿»Ù»ý¤â¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤È°ã¤¤¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÁíºÛ¤¬É¬¤º¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±¤¬Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½»»¤äË¡Î§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤ÈÀïÎ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¯¸¢¤Ë²Ã¤ï¤ëÀ¯ÅÞ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¼êË¡¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·Èºö¤¬½Å¤ß¤òÁý¤¹¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£À¯ºö¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿ÅÞ²½¤·¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë¼êÏÓ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤À¡£¼«Ì±¤Ï»²±¡Áª¤Ç¸½¶âµëÉÕ¤ò¸øÌó¤·¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿ÌîÅÞ¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¹ñÌ±¤ÏÂÐºö¤ÎÁá´ü¼Â¹Ô¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»²±¡Áª¸å¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤òÄ¹´ü²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁíºÛ¸õÊä¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÉÁ¤¯ÆüËÜ¤Î¾ÍèÁü¤ÈÅÞ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡£¹ñÀ¯¡¢ÃÏÊý¤ÎÁªµó·ë²Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¹ñÌ±¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢Àï¸åÃá½ø¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢Ê¶Áè¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£Ê¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÆüËÜ¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤âÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Ê¤¯¤¹¤Ï¤º¤ÎÇÉÈ¶Ã±°Ì¤Ç»Ù±ç¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áá¤¯¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£Æâ¸þ¤¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÅÞ°÷¤â¤·¤é¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÁíºÛ¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¤É¤¦·èÃå¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£»ñ¶â¤Î²þ³×¤â¡¢¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±¤Ê¤É¤Î´ûÀ®À¯ÅÞ¤¬ÂàÄ¬¤·¡¢¿·¶½À¯ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤¬¹ñÌ±À¯ÅÞ¤ò·Ç¤²¤ë°Ê¾å¡¢Éý¹¤¤¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢À¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃÄê¤Î»Ù»ýÃÄÂÎ¤ËÊÐ¤é¤º¡¢Âç½°·Þ¹ç¤Ë¤âÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´ÎÍ×¤À¡£
¡¡·ëÅÞ¤«¤é70Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÞ¤ÏÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤¬¹ñÌ±¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿êÂà¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¤À¤±¤À¡£