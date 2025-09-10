ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Ï¥Ó¥¶¼èÆÀ¤·½ÐÄ¥¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤ÇÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¡¢475¿Í¹´Â«¡¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤ÇÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò´Þ¤à475¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¿Í2¿Í¤Ï½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±Åö¶É¤¬4Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤òÅ¦È¯¤·¡¢»ñ³Ê³°¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤É¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Îºî¶È°÷¤é475¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â40Âå¤ÎÃËÀ3¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á»º¶Èµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ò°÷2¿Í¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Î½ÐÄ¥¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ý¯°«Íýµ¼Ô¡¦NNN¥Õ¥©¡¼¥¯¥¹¥È¥ó
¡Ö¤³¤Á¤é¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë°ÜÌ±Åö¶É¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢»þÀÞ¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
7Æü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Î¿¦°÷¤¬ÌÌ²ñ¤·¡¢3¿Í¤È¤â·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢10Æü¤Ë¤â¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¿Í¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç°ÜÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿Í°Ê³°¤Î°ìÉô¤Î¹´Â«¼Ô¤âÅë¾è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£