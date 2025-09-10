NEWSÁýÅÄµ®µ×¡¢¾ëÅÄÍ¥¤Ë¡Èº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¡ÉÄó°Æ¡©¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/10¡Û½÷Í¥¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î2Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ59Ê¬¡Á¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤È¾ëÅÄÍ¥¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡ÉÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤Î¶¦±é¥«¥Ã¥È
9·îË¿Æü¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¤ÆÁýÅÄ¤È¾ëÅÄ¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÌðºê¶³²ðÌò¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤¬¼þ¤ê¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë²¿ÅÙ¤âÎé¡£Â³¤¤¤Æ¾ëÅÄ¤â¡Ö²ÏÅÔ½áÌéÌò¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÎé¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Âç³Ø¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÌðºê¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²ÏÅÔ¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤â20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¾ëÅÄ¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Ë¤âÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÌò¤Ç¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊNHK¡¿2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸Æ±µéÀ¸Ìò¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ß¤¤¤Ë²û¤«¤·¤ó¤À¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ç¡¢¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡ËÃç¤¬ÎÉ¤¤Ìò¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤Èº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤è¤¯¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁýÅÄ¤«¾ëÅÄ¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢2¿Í¤ÇÆ¿Ì¾¤Çº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÅÄÊÕ¡¢²£ÅÄ¡¢ÎÓ¤ËÈ½Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤´ë²è¹Í¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡ª¡×¤È²÷Âú¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç2¿Í¤Îº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¤Î¾ëÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£ÁýÅÄ¤â¡Ö»£±Æ°ì½ï¤ÎÆü¤È¤«¤Ë¤Í¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¡£µÊÃãÅ¹¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ç¸ì¤é¤¦¥¹¡¼¥Ä¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î2¿Í¤È¡¢²ÏÅÔ¤Î²£¤ËÎ©¤ÁÌ¾»É¤òº¹¤·½Ð¤¹Ìðºê¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë2¿Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±µéÀ¸Ìò¤Î2¿Í¤¬¡¢»¦¿Í¤È¤¤¤¦ºá¤ò±£ÊÃ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë½÷À3¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢2024Ç¯¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×Âç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî²È¡¦±óÆ£¤«¤¿¤ë»á¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥Î¥Ù¥ë¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¡ÊÊõÅç¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¡Ö²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿¤Î±É¸÷¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢±£ÊÃ¤·¤¿»¦¿Í¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼Å¸³«¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤ÆÁ´13ÏÃ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡È»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦¡£¼¡¡¹¤È½±¤¦¥Ô¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·èÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï±É¸÷¤«ÇËÌÇ¤«¡£Æ±¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¡¢¥Æ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥º¥ß¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÄÊÕ¡¢²£ÅÄ¡¢ÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
