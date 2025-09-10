【ちはやふる−めぐり− 最終話】梅園、劣勢状態から息吹き返す 奏が読手で登場した理由とは
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の最終話が、10日に放送される。
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
全国大会出場を懸けた最終予選。藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園かるた部は、王者・瑞沢と再戦。その読手を務めるのは…大江奏（上白石萌音）。本来読手を務める予定だった中西泉（富田靖子）が、自分の後継者と見込んでいる奏に、あえてこの試合の読手を一任。いついかなる状況でも、読手はすべての選手にとって公正であり続けなければならない。教え子たちの試合で私情を挟まずに読むことができるか。奏にとってこの試合は、中西から与えられた、いわば最終テスト…。
いよいよ試合開始。会場に、奏の序歌が響き渡る。その美しい声色に、観覧席の綾瀬千早（広瀬すず）、真島太一（野村周平）、西田優征（矢本悠馬）、花野菫（優希美青）ら瑞沢OBも思わず聞きほれる。梅園観覧席には、控えに回った奥山春馬（高村佳偉人）、コーチを務めてくれた駒野勉（森永悠希）、顧問の島強（波岡一喜）。父兄観覧席では塔子（内田有紀）、進（要潤）、真人（高橋努）が、梅園の雄姿を固唾をのんで見守る。対峙する梅園と瑞沢、めぐると月浦凪（原菜乃華）――。
「梅園ファイトー！」。めぐるが堂々と声を出す。もう怖くなんかない…。隣には、白野風希（齋藤潤）が、村田千江莉（嵐莉菜）が、与野草太（山時聡真）が、八雲力（坂元愛登）がいる。ここまで一緒に汗を流してきた最高の仲間と、最高の舞台で、今が一番楽しいって思える、最高の時間を…。「みんないつも通り、1枚ずついこう！」。序盤から劣勢の梅園が、めぐるの声で息を吹き返す――。
廃部寸前だった弱小・梅園かるた部が、王者・瑞沢と真っ向勝負。泣いても笑ってもこれが最後。みんなで行くんだ、全国に。翔べ、梅園。涙の最終回。
