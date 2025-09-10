timelesz猪俣周杜、松島聡＆白洲迅W主演「パパと親父のウチご飯」でドラマデビュー 蓮佛美沙子も出演決定
【モデルプレス＝2025/09/10】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める、10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）より、追加キャストが解禁された。
【写真】timelesz猪俣周杜がキス寸前
ひょんなことから千石（松島）と晴海（白洲）が通うことになる料理教室の先生・檀ゆかりを演じるのは、蓮佛美沙子。千石たちに「料理の心得」を教え、良き相談相手にもなってくれる人物である。
原作を読み、蓮佛は「シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、“世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに”と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じて、すごく温かい気持ちになりました」とコメント。
W主演の松島と白洲については「年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなと思っています」「白洲さんは、実は昔、友だちに、顔が似ていると言われたことがあって一方的に親近感を持っていたんです（笑）」とそれぞれに抱いた印象を明かした。
千石と晴海というシングルファーザー2人が「社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿に胸を打たれた」と話す蓮佛。「癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也を演じるのは、timeleszの猪俣周杜。日本中を席巻したオーディション企画「timelesz project -AUDITION-」で見事合格、timeleszのメンバーとしてデビューして以来、歌にバラエティーに大車輪の活躍を見せている。猪俣が、今作でドラマデビューを果たす。
全てにおいて“初”となるドラマ出演に「すごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります」とコメント。メンバーである松島、そして白洲の芝居を間近で感じ「たくさん吸収したいです」と意気込んでいる。
また、timeleszメンバーからもたくさんの激励とアドバイスをもらって現場に臨むそうで「“お前を日本一の役者にしてやる！”ってみんな言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！」と気合も十分。「貪欲に一生懸命演技をします」と決意を新たにした。
そんな猪俣をメンバーとして、そして俳優の先輩として【保護者のように（白洲・談）】見守る松島は「阿久津のキャラクターは周杜の普段の快活でポジティブなイメージと重なる部分もあって、原作を読んでいても周杜を見ているような気持ちのときもありました」と分析。「周杜にとっては本当に初めてのドラマの現場。俳優として一歩を踏み出す貴重な瞬間に立ち会えるのは僕もうれしいです。皆さん、よろしくお願いします！」と呼びかけた。
原作は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた同名漫画。
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、互いを助け合うためにルームシェアをすることに。【父、父、娘、息子】の4人で始まった共同生活は波乱＆困惑の連続となるも、日々奮闘し、周囲の人々を巻き込みながら、次第に成長を重ねていくことに。“新しい家族のカタチ”を描くハートフルな物語が、今秋幕を開ける。（modelpress編集部）
― この作品への出演が決まったときの気持ちからお聞かせください。
最初に企画書と原作をいただいて読ませていただいたら、すごく温かい気持ちになったんです。シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、「世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに」と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じました。そんな中にゆかりとして作品に携われるというのが、私自身も心身ともに健康になりそうな気がして、すごく楽しみになりました。
― 料理教室の先生という役柄ですが、普段料理はされるほうですか？
めんどくさいときもあるんですけど、お仕事が早めに終わった日などはやります。（得意料理は）正直なくて、レシピ見たら大体なんとかなるだろうって思っちゃうタイプなんですけど、強いて言うなら、というかよく作るのは唐揚げですかね。こだわりなんかも特になくて、揚げ焼きでヘルシーに作るくらいなんですけど…。ベストな味付けは、現在模索中です（笑）。
― 松島聡さん、白洲迅さんとも初共演ですが、お2人にはどんな印象をお持ちですか？
松島さんはテレビで拝見していても、絶対いい人なんだろうな、って思う方。年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなっていう印象があります。だからこそ、そんな松島さんが演じる千石哲に、すごく興味が湧きました。千石の荒々しい部分とはかけ離れたイメージがあったので、どうなるんだろうと楽しみです。
白洲さんも初めてなんですけど、実は昔、友だちに「白洲迅さんと顔が似てる」と言われたことがあって（笑）、一方的に親近感を持っていたので、今回共演できることになって、「あ、あの白洲さんだ」って思っています（笑）。
― これから始まる撮影を前に、楽しみにしていることなどはありますか？
料理教室の先生ということで、料理を作る過程もそうですが、出来上がって撮影が終わったときにはいただけたりするのかな、とか（笑）。あとは、愛梨役の棚橋乃望ちゃんと清一郎役の櫻くんと、楽しく、自由にのびのびと一緒にお芝居ができたらいいなと思っています。
― 楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。
シングルファーザーの2人が社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿、「俺たちの幸せは俺たちで作っていこう、見つけていこう！」という姿に、私自身も原作や台本を読んですごく胸を打たれました。癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います。
― この作品への出演が決まったときの気持ちからお聞かせください。
僕はまだ演技などもしたことがないので、初めてドラマに出演できると聞いてすごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります。原作を読ませていただいて、父と子が「料理」を通して少しずつ成長したり、距離を縮めたりしているのがすごく素敵だなと感じました。
― ご自身が演じられる阿久津竜也という役についてはどう受け止められていますか？
阿久津はバスケができなくなってふらふらしていたんですけど、千石と出会って改心していきます。僕もサッカーをやっていたのですが、できなくなって諦めたということがあり、そういう意味では重なる部分もあって、少し寄り添って演じることができるのかなと思っています。
― メンバーの松島聡さん、そして初共演となる白洲迅さんの印象をお伺いしてもいいですか？
お2人の演技を見させていただいて、僕もたくさん吸収したいです。（松島）聡くんには、演技をする上で大切なこととか、意識することとか、いろいろ聞いています。
― これから始まる撮影を前に、楽しみにしていることなどはありますか？
本当に初めてドラマ撮影に参加するので、どうやってドラマが作られていくのかとか、スタッフの皆さんがどんな風に動いているのかとか、ドラマの大変さなどもいろいろ勉強していきたいです。そして僕自身も皆さんに感動を与えられるようになれたらいいなと思っています。
― timeleszのメンバーの皆さんからは何かアドバイスなどはありましたか？
メンバーみんな、たくさんアドバイスをくれました！「お前を日本一の役者にしてやる！」って言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！
― 楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。
僕個人としては初めての演技のお仕事なので、貪欲に、一生懸命演技をしたいですし、このドラマをいろんな方に知ってもらいたいです。そして、人はこうやって一歩一歩少しずつ成長できるんだよ、というのを、千石たちを見て感じてもらえたらうれしいです。
