¿À¸Í»ÔËÌ¶èÎëÍöÂæ¤Ë°ìÆü¸Â¤ê¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¡¡¡ÖÂè2²ó KOBE ËÜ¤Î±Ø in ÎëÍöÂæ¡×9·î28Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡±Ø¼þÊÕ¤ËËÜ²°¤¬¤Ê¤¤¿À¸Í»ÔËÌ¶èÎëÍöÂæ¤Ç¡¢¿·´©½ñÅ¹¡¦¸Å½ñÅ¹¤Ê¤É66¤Î½ñÅ¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡ÖÂè2²ó KOBE ËÜ¤Î±Ø in ÎëÍöÂæ¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶èÌò½ê¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶èÎëÍöÂæ¤Î¤Þ¤Á¤ò¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î±Ø¤òÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢µîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ë¿À¸ÍÅÅÅ´¡¦ÎëÍöÂæ±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏËÜ²°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖËÜ¤Î±Ø¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢»ÔÆâ¤Î½ñÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸©Æâ³°¤Î¿·´©½ñÅ¹¡¢¸Å½ñÅ¹¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¢°ìÈ¢¸ÅËÜ»Ô¡¢ZINE¤Ê¤É66Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨²ß¤âÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¤â¡£¤Þ¤¿¡Ö³¨ËÜ¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜ¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¥Ù¥ë¥¹¥ÈÎëÍöÂæ¡Ê¿À¸Í»ÔËÌ¶èÎëÍöÂæËÌÄ®1ÃúÌÜ9-1¡¡¿À¸ÍÅÅÅ´¡ÖÎëÍöÂæ¡×±ØÄ¾·ë¡Ë¡£»þ´Ö¤Ï11»þ¤«¤é16»þ¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡Ê¢¨ZINE¡á¸Ä¿Í¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼«Í³¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡¦¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºý»Ò¡Ë
