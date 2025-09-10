¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈJICA¤¬¼«¼£ÂÎ¤È¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÜÌ±À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤¦¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤¬³È»¶¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡ÉÀ¯ÉÜ¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦²á·ã¤ÊÊý¤â¡×
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡Ìò½ê¤Î»Å»ö¤¬ÂÚ¤ë¤Û¤É¹³µÄÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝ¸òÎ®»ö¶È¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë°ÜÌ±¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ÆÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂçº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥Ð¤¤¡×¡¡¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÈÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤Ï¡©
前編【「日本が移民に乗っ取られる!」　人々が勘違いしてしまった〈元凶〉とは　「アフリカ・ホームタウン」騒動を振り返る】では、「日本に移民が押し寄せる」という勘違いが生まれた理由について報じた。
¡¡Â¾Êý¤Ç¡¢JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤«¤éÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¶¸´îÍðÉñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÆ±¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¸ø¼°¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÅö½é¡¢¡ÒÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤¬½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤¹¤ë¡Ó¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤¿µì½¡¼ç¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Tanzania Times¡×¤Ï¡ÒÆüËÜ¤¬¡Ê»³·Á¸©¡ËÄ¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡Ó¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ò¹õ¿Í¤ÎÄ®¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ª¡¡Ãç´Ö¤è¡¢¹Ô¤³¤¦¡Ó
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¹õ¿ÍÃËÀ¤È»×¤·¤SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ò¹õ¿Í¤ÎÄ®¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ª¡¡Ãç´Ö¤è¡¢¹Ô¤³¤¦¡Ó¡Ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï»Ò¶¡¤òºî¤ë¤·°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¡Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½ÃÏ¾ðÊó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤Ø°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¡ÈµÁÊ°¡É¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¹³µÄ¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÁûÆ°¤ò½Å¤¯¸«¤¿ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢³°¸ò¥ë¡¼¥È¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄûÀµ¤òµá¤á¤¿¡£JICA¤ä³Æ¼«¼£ÂÎ¤â¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤ÏÈ¯µë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÁê¼¡¤®È¯É½¡£²Ð¾Ã¤·¤ËÌöµ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«±ê¾å¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¸µ¤Ç¤¢¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤äJICA¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë³°Ì³¾Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡ÈÀ¯ÉÜ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡É¤Ê¤É¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ø¼°¸«²ò¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¬¡¼¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢
¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¡ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤¦¤½¤À¡É¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë¤´¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢²á·ã¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ëÊý¤â·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈJICA¤¬¼«¼£ÂÎ¤È¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤«¤è¤¦¤Ê¸ÀÀâ¤¬SNS¤Ç¤ÏÌ¢±ä¡Ê¤Ï¤Ó¤³¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡È³Î¿®ÈÈ¡É¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À
¡Ö¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸í²ò¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤É½¸½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¶È³¦½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤ºùÈþÎÓÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÀ¾»³¼é»á¡£
¡Ö¡ØÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Ê¤¼Ì¾¾Î¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸øÅªµ¡´Ø¤Ï¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤â¡È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎSNS¤ÏÇÓ³°Åª¤Ê¸ÀÀâ¤¬³È»¶¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤ÎÃæ¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¡È°ÜÌ±Â¥¿Ê¡É¤ä¡È³°¹ñ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁ¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ò¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Û£Ëæ¤ÊÌ¾¾Î¤Î²¼¤Ç¡È¸íÊó¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢À¤´Ö¤Îµ¿¿´°Åµ´¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Î¸í²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤à¤·¤í¡È³Î¿®ÈÈ¡É¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ÈÁ°²Ê¡É¤¬¤¢¤ë¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ
¡¡ÇÀ¶È¤È¿©ÎÁ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀõÀîË§Íµ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬Å¸³«¤·¤¿¡ØÆüËÜ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¶¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Èµ¶¾ðÊó¡É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸í²ò¡¦¸íÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤«¤ÄÀ©ÅÙÅª¤Ê¾ðÊóÁàºî¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¡ØÂçÅýÎÎÉÜ¾ðÊó¶É¡Ù¤È¡Ø¾ðÊó¡¦¹ñ²È»ØÆ³¾Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Æó¸µÅª¤Ê¹ñºö¹ÊóÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂ¦¤Î¹³µÄ¤ÇÁ°¼Ô¤ÏÂÐ³°Åª¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤Î¼çÆ³¤¹¤ëSNS¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊüÃÖ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢»Ù»ýÁØ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÈÁ°²Ê¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ´ðÈ×¤¬¼å¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë³¤³°¤Ç½Ð²Ô¤®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯9·î¤Ë¤â¡¢¥Æ¥£¥Ì¥ÖÀ¯¸¢¤Ï¡ÈUAE¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¶Ø»ß¤ò²ò½ü¤·¤Æ¡¢¥É¥Ð¥¤ÊØ¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¡É¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢UAE¤«¤éÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢UAE¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤¥Ó¥¶µ¬À©¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥£¥Ì¥ÖÀ¯¸¢¤Ï¹ñÌ±¤Î´¿¿´¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡È¥Ó¥¶²ò¶Ø¤Ï¶á¤¤¡É¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°ìÏ¢¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥£¥Ì¥ÖÀ¯¸¢¤ÎÈ¯É½¤Ï¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤À¤È¸«È´¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÌ±¤ÎÃæ¤«¤éµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤¬¤ª²È·Ý¤ÎÀ¯¸¢¤¬Åý¤Ù¤ë¹ñ¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ê¤é¡¢ÆüËÜÂ¦¤â¶¯¡Ê¤·¤¿¤¿¡Ë¤«¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤È¤³¤í¡£°Â°×¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ø¤¤¤é¤ÌÉÔ°Â¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âçº®Íð¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¼«¤º¤ÈÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
前編【「日本が移民に乗っ取られる!」　人々が勘違いしてしまった〈元凶〉とは　「アフリカ・ホームタウン」騒動を振り返る】では、「日本に移民が押し寄せる」という勘違いが生まれた理由について報じている。
