¡ÖÆüËÜ¤¬°ÜÌ±¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¡ª¡×¡¡¿Í¡¹¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¸µ¶§¡É¤È¤Ï¡¡¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡Ìò½ê¤Î»Å»ö¤¬ÂÚ¤ë¤Û¤É¹³µÄÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝ¸òÎ®»ö¶È¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë°ÜÌ±¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ÆÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂçº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¹³µÄÅÅÏÃ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÑÈË¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ò½ä¤ê¡Ö¤Ê¤¼ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á¤ÎÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ÜÌ±¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö³°¹ñ¿ÍÈÈºá¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¡¢°ìÀÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢Àè·î25Æü¤«¤éº£·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î6Æü´Ö¡ÊÅÚÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢6400·ï¤¬ËÜ·ï¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£ËÜ·ï¤È¤ÏÀè·î21Æü¡¢¡ÖJICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±»Ô¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«À¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ï¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£JICA¤ÏÆ±»ö¶È¤Ç¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò´Þ¤à»Í¤Ä¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Àè·î20¡Á22Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇ§Äê¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¹³µÄÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Â³¤±¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅÅÏÃ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾·÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¡¢¤½¤ì¤Ë¶å½£¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯·ï¤Î»ö¶È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Öº£·î2Æü10»þ¤Þ¤Ç¤Î8Æü´Ö¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤Ï±ä¤Ù1245·ï¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÏÁ´¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÏËèÆü200·ï°Ê¾å¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¡¢¤´ÃúÇ«¤Ë¤âÌò½ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤ÏÂçÈ¾¤¬»Ô³°¤«¤é¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤òÊ¹¤¯¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤ÏÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö5000·ï°Ê¾å¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢·ï¤Î»ö¶È¤ÇÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¬¡¼¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Àè·î25Æü¤«¤éº£·î2Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï5296·ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç1004·ï¤Î¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±»ö¶È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÅìÉô¤Î¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¡Ê°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤Î¡ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»ö¶È¤Î¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ëJICAËÜÉô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î¸òÎ®Ãæ»ß¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤¬¡¢Ï¢Æü·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âçº®Íð¤Î¸µ¶§
¡¡¤½¤â¤½¤âÁûÆ°¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×»ö¶È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£Åö¤ÎJICA¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£³Æ¡¹¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð°Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¡¢°ú¤Â³¤»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ä¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Ä¹°æ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤È¿Æ¸ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢TICAD¤ò·Àµ¡¤ËJICA¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÌ¾Á°¡É¤òÉÕ¤±¤Æ±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊóÆ»²Ý¡Ë
¡¡¤½¤Î¡ÈÌ¾Á°¡É¤³¤½¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âçº®Íð¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Á°½Ð¤ÎÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØÄê½»¡Ù¤È¤«¡Ø°ÜÌ±¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤Ë¼Õºá¤ËË¬¤ì¤¿JICA¤ÎÉûÍý»öÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆºÆ¹Í¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î»Ý¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¸åÊÔ¡Ú¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈJICA¤¬¼«¼£ÂÎ¤È¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÜÌ±À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤¦¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤¬³È»¶¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡ÉÀ¯ÉÜ¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦²á·ã¤ÊÊý¤â¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
