¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡ª¡¡¡Èº£´ü°ìÈÖ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ö²Æ¥É¥é¥Þ¡×¤È¤Ï
¡¡ÆÈ¿È¼çµÁ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¸¢²½¡¢¸µ¸¡»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤¬¡¢¥Í¥ë¥é¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î¡¢¸ÕÍð¤À¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê½÷¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ÆÅÅ·â·ëº§¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÈÈà½÷¤Î²ÈÂ²¤Ë¤ÏÁÓ¼º´¶¤Èºá°´¶¤òÉõ°õ¤·¤¿Âç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤È²ÈÂ²¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¤Ïº£´ü°ìÈÖ¤Î¹¥Êª¤À¡£¤â¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤È¤ë¤Ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂèÆó¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È13ºÐ½÷Í¥¡É¤È¤Ï¡©
¡¡²ÉÌÛ¤À¤¬¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬êÃÏÇÅª¤ÊÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡£¥Í¥ë¥é¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤â¿´Äì¤Û¤ì¹þ¤ß¡¢¸Ê¤Î¿¦¶ÈÎÑÍý¤â´ûÀ®¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¦¤ò´Ó¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¬Ãæ¹âÇ¯¤Î·ëº§¤Î¸½¼Â¤ò¥·¥Ë¥«¥ë¤«¤Ä²¹ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸½¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¡ÖÉ×¤Î¼Â²È¤äµÁÊì¤¬Ìñ²ð¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖºÊ¤ÈºÊ¤Î¼Â²È¡Ê¤·¤«¤âÃË½êÂÓ¡Ë¤Îµ÷Î¥¤¬°ÛÍÍ¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²º¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥ë¥é¤Î¼Â²È¤ÏÂÀ¤¤¡£´ÌµÍ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î´²¡Ê¤«¤ó¡¦ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¬¤Ë¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÈ¿È¤Î½ÇÉã¡¦¹Í¡Ê¤³¤¦¡¦²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÏÎëÌÚ²È¤ÎÎÁÍýÃ´Åö¡£¥Í¥ë¥é¤ÈÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¡¦¥ì¥ª¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÏÅìÂç¤òµÙ³ØÃæ¡£Êì¤Ï¥ì¥ª¤ò½Ð»º¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÄï¡¦¸Þ¼é¡Ê¤´¤·¤å¡Ë¤â³¤¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢°ì²È¤ÏÃÄ·ë¤·¤Æ¥ì¥ª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»ö·ï¤¬Æó¤Äµ¯¤³¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ëÂ«ÎÏ¤À¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¡õÆÈ¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¹¬ÂÀÏº¤¬Æþ¤ë²½³ØÈ¿±þ¤¬¤¤¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¹¬ÂÀÏºÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê³°ÍÍÂ¦¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤Î¤Ï°¤¤ÊÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡ÆÈ¤ê¿È¤Þ¤¿¤Ï¼Â²ÈÊë¤é¤·¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Ãæ¹âÇ¯Æ±»Î¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²áµî¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂÅ¶¨¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤À¡£¹¬ÂÀÏº¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢´²ÍÆ¡¦Äü´Ñ¡¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Í¥ë¥é¤â¹¬ÂÀÏº¤â¡ÖÁê¼ê¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢É×ÉØÏÂ¹ç¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤À¤È¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ëº§´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¹¬ÂÀÏº¤Î¸åÇÚÊÛ¸î»Î¡Ê¶âÅÄÅ¯¡Ë¤Ï¼ñÌ£¤âÏÃ¤âÀ¸³è´Ä¶¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç·ëº§¡ÊÂ¨Î¥º§¡Ë¡£¹¬ÂÀÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎMC¡ÊÇÏ¾ìÅ°¡Ë¤Ï¡¢ºî²È¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¡ÊµÈÀîÈþÂå»Ò¡Ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢30ºÐ¤Î¡ÖÇ¯¤Îº¹º§¡×¤ò¼Â¸½¡£
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¡©¡×¤ÎÅú¤¨¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ã¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡£15Ç¯Á°¤Ë¸µÎø¿Í¡¦ÉÛÀª¡Ê¶ÌÃÖÎè±û¡Ë¤¬Å¾Íî»à¤·¡¢¥Í¥ë¥é¤ÏÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆÁÜºº¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤Î¤¬·º»ö¡¦¹õÀî¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¡£¼¹Ãå¤ÏÀµµÁ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îø¿´¡¢¤È¤¤¤¦ÊÑ²½µå¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎëÌÚ²È¤ÎÊ¿²º¤ÏÊø²õ¡£¹¬ÂÀÏº¤Ï¥Í¥ë¥é¤ò¼é¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¼«¿È¤âµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¼Ò²ñÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÂç¹¥Êª¡£¡Ö¤ª¤ä¡¢¤Þ¤¢¡¢¤Ø¤¨¡×¤È¡¢¿·´ñÀ¡¦»Â¿·¤µ¡¦ÀâÆÀÎÏ¤Î¤½¤í¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤É¤¦ÃåÃÏ¤¹¤ë¤«¡£»Ä¤ê1ÏÃ¡¢¸ÇÂÃ¡Ê¤«¤¿¤º¡Ë¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤è¡£
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÉ¾ÏÀ²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀéÍÕ¸©¿Í¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£2010Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¤Æ¡ÖTV ¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡Ê¢¨Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡£¼çÍ×¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î11Æü¹æ ·ÇºÜ