¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Ò°µÅª»ØÆ³
¡È¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡ÊÍÅÀº¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡È³«µÓ¡É¤â¡ª¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÈþ¤·²á¤®¤ë¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ
¡¡µ¢¹ñ¸å¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¿¦°÷¤«¤éÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê43¡Ë¤ÈÎëÌÚÊâ²Â¼ç¾¡Ê25¡Ë¤Ë²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸å¤Ë¤Ï¡¢Â¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¹Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2·î¡¢¹ç½ÉÃæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ã¦Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»ö·ï¤òÇÄ°®¤·¤¿ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÂ¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤«¤é°Ò°µÅª»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁª¼ê¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°Ò°µÅª»ØÆ³¡©¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©
¡Öº£¤Î¤´»þÀ¤¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¥¢¥¦¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È°Ò°µÅª»ØÆ³¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È¶¯²½¤Ë¸·¤·¤µ¤ÏÉÔ²Ä·ç¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢Â¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤Ï¸½¾ì¤«¤é³°¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö6Áª¼ê¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬16¡Á18ºÐ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶¨²ñ¤äÊÛ¸î»Î¤«¤é¸«¤Æ¡ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢Â¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤Ï»ÃÄêÅª¤Ë¸½¾ìÉüµ¢¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢²áµîºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¨²ñÆâ¤Ï¡È·ë¶É¡¢¶¯²½¤Ë¸·¤·¤µ¤ÏÉÔ²Ä·ç¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
