◆パ・リーグ 日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）

２位の日本ハムが首位ソフトバンクに逆転勝ちし、ゲーム差を３に縮めた。９日に出場選手登録された今川優馬外野手（２８）が「２番・中堅」で昇格即スタメン出場し、決勝１号ソロを含む３安打。「８番・遊撃」のドラフト５位・山県秀内野手（２３）が２打席連続アーチを放ち、難敵のモイネロを攻略した。新庄剛志監督（５３）の采配がズバリとハマり、ホークスの独走に待ったをかけた。

ベンチの新庄監督とハイタッチを交わすと、ナインにもみくちゃにされた。今川の迷いのないスイングが、モイネロの１４７キロ直球を捉えた。３―３の５回無死、左中間中段へ勝ち越しソロ。２２年９月１７日のロッテ戦（札幌Ｄ）以来３年ぶりの一発に「ファイターズのユニホームを着て野球ができるラストチャンスだと思っていた。『優勝へのラストピースは今川だ』と胸を張って言えるように鎌ケ谷でやってきた」。２軍では打率４割１分４厘、７本塁打。約４か月ぶりに１軍昇格した２８歳が決勝弾を放ち、首位ソフトバンクとのゲーム差を３に縮めた。

伏兵２人が天敵を攻略した。今季すでに４勝を献上し、防御率０・８７と封じ込まれていたモイネロ対策として、指揮官はオーダーに右の“刺客”を２人忍ばせた。昇格即２番に今川、８番には早大時代本塁打０のルーキー・山県。すると今川は１号を含む３安打３打点。山県は４回に同点の２号ソロ、６回には中押しの３号２ランもたたき込み、人生初の２打席連発。「自分が一番驚いている。両親の結婚記念日なので祝砲になれば」と３安打３打点の大暴れに顔をくしゃくしゃにした。相手エースにキャリア初の１試合３発を浴びせ、今季ワーストの７失点で引きずり降ろした。

指揮官の金言が効いた。今川は第１打席の空振り三振後に「迷ったら代えるからね」と声をかけられた。「空振りしてもいいやくらいの気持ちで強振できた」と雑念が消えた。山県は「ミーティングで『甘くきた球は長打を打てるスイングを』と言われていた。自分は長打を打てるキャラじゃないですけど」と、はにかんだ。

チームは連敗を３でストップ。負ければ首位と絶望的な５差となる崖っ縁で３差に盛り返した。指揮官は「活躍した選手に聞いてあげて」とコメントを残した。残り１７戦で直接対決は敵地で２試合。パの火は消させない。逆転優勝へ、マジックの種はまだ尽きていない。（川上 晴輝）