10月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、timeleszの松島聡と白洲迅がW主演を務めるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』に、蓮佛美沙子とtimeleszの猪俣周杜が出演することが決定した。

参考：timelesz 松島聡、地上波連ドラ初主演 『パパと親父のウチご飯』で白洲迅と父親役に

本作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年にかけて『月刊コミックバンチ』で連載していた同名コミックが原作のホームドラマ。シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。父、父、娘、息子の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り……日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、“新しい家族のカタチ”を描く。

脚本を手がけるのは、『エール』（NHK）、『舞いあがれ！』（NHK）などの嶋田うれ葉と、『SHUT UP』（テレ東系）、『今夜すきやきだよ』（テレ東系）などの山西竜矢。監督は、『舞妓さんちのまかないさん』（Netflix）の佐藤快磨、『コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）の樹下直美が担当する。

短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師の千石哲をtimeleszの松島、優しすぎる漫画編集者の晴海昌弘を白洲がそれぞれ演じる。また、千石哲のもとにやってくる娘・愛梨役を棚橋乃望、晴海の1人息子・清一郎役を櫻がそれぞれ務める。

新たに出演が発表された蓮佛が演じるのは、ひょんなことから千石と晴海が通うことになる料理教室の先生・檀ゆかり。千石たちに「料理の心得」を教えてくれ、良き相談相手にもなる。原作を読んだ蓮佛は、「シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、“世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに”と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じて、すごく温かい気持ちになりました」と語った。さらにW主演の松島については、「年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなと思っています」と話し、白洲については「白洲さんは、実は昔、友だちに、顔が似ていると言われたことがあって一方的に親近感を持っていたんです（笑）」と印象を明かした。

千石と晴海について、「社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿に胸を打たれた」という蓮佛。「癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

一方、timeleszの猪俣が演じるのは、千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也。日本中を席巻したオーディション企画『timelesz project -AUDITION-』で見事合格し、timeleszのメンバーとしてデビューした猪俣が、本作でドラマデビューを果たす。全てにおいて“初”となるドラマ出演に猪俣は、「すごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります」と語っている。また、メンバーである松島、そして白洲の芝居を間近で感じ、「たくさん吸収したいです」と意気込んだ。timeleszメンバーからもたくさんの激励とアドバイスをもらったそうで、「“お前を日本一の役者にしてやる！”ってみんな言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！」と気合も十分。「貪欲に一生懸命演技をします」と決意を新たにしていた。

そんな猪俣を、メンバーとして、そして俳優の先輩として見守る主演の松島は「阿久津のキャラクターは周杜の普段の快活でポジティブなイメージと重なる部分もあって、原作を読んでいても周杜を見ているような気持ちのときもありました」と分析。「周杜にとっては本当に初めてのドラマの現場。俳優として一歩を踏み出す貴重な瞬間に立ち会えるのは僕もうれしいです。皆さん、よろしくお願いします！」と呼びかけた。白洲はそんな松島の様子を「保護者のよう」と表現している。

蓮佛美沙子（檀ゆかり役）コメントこの作品への出演が決まった時の気持ち最初に企画書と原作をいただいて読ませていただいたら、すごく温かい気持ちになったんです。シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、「世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに」と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じました。そんな中にゆかりとして作品に携われるというのが、私自身も心身ともに健康になりそうな気がして、すごく楽しみになりました。

料理教室の先生という役柄だが、普段料理はするかめんどくさいときもあるんですけど、お仕事が早めに終わった日などはやります。（得意料理は）正直なくて、レシピ見たら大体なんとかなるだろうって思っちゃうタイプなんですけど、強いて言うなら、というかよく作るのは唐揚げですかね。こだわりなんかも特になくて、揚げ焼きでヘルシーに作るくらいなんですけど…。ベストな味付けは、現在模索中です（笑）

初共演の松島聡、白洲迅について松島さんはテレビで拝見していても、絶対いい人なんだろうな、って思う方。年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなっていう印象があります。だからこそ、そんな松島さんが演じる千石哲に、すごく興味が湧きました。千石の荒々しい部分とはかけ離れたイメージがあったので、どうなるんだろうと楽しみです。白洲さんも初めてなんですけど、実は昔、友だちに「白洲迅さんと顔が似てる」と言われたことがあって（笑） 一方的に親近感を持っていたので、今回共演できることになって、「あ、あの白洲さんだ」って思っています（笑）

撮影で楽しみにしていること料理教室の先生ということで、料理を作る過程もそうですが、出来上がって撮影が終わったときにはいただけたりするのかな、とか（笑） あとは、愛梨役の棚橋乃望ちゃんと清一郎役の櫻くんと、楽しく、自由にのびのびと一緒にお芝居ができたらいいなと思っています。

視聴者へメッセージシングルファーザーの2人が社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿、「俺たちの幸せは俺たちで作っていこう、見つけていこう！」という姿に、私自身も原作や台本を読んですごく胸を打たれました。癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います。

猪俣周杜（阿久津竜也役） コメントこの作品への出演が決まった時の気持ち僕はまだ演技などもしたことがないので、初めてドラマに出演できると聞いてすごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります。原作を読ませていただいて、父と子が「料理」を通して少しずつ成長したり、距離を縮めたりしているのがすごく素敵だなと感じました。

阿久津竜也役について阿久津はバスケができなくなってふらふらしていたんですけど、千石と出会って改心していきます。僕もサッカーをやっていたのですが、できなくなって諦めたということがあり、そういう意味では重なる部分もあって、少し寄り添って演じることができるのかなと思っています。

メンバーの松島聡、初共演の白洲迅についてお2人の演技を見させていただいて、僕もたくさん吸収したいです。（松島）聡くんには、演技をする上で大切なこととか、意識することとか、いろいろ聞いています。

これから始まる撮影を前に、楽しみにしていること本当に初めてドラマ撮影に参加するので、どうやってドラマが作られていくのかとか、スタッフの皆さんがどんな風に動いているのかとか、ドラマの大変さなどもいろいろ勉強していきたいです。そして僕自身も皆さんに感動を与えられるようになれたらいいなと思っています。

timeleszのメンバーからのアドバイスなどメンバーみんな、たくさんアドバイスをくれました！「お前を日本一の役者にしてやる！」って言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！

視聴者へメッセージ僕個人としては初めての演技のお仕事なので、貪欲に、一生懸命演技をしたいですし、このドラマをいろんな方に知ってもらいたいです。そして、人はこうやって一歩一歩少しずつ成長できるんだよ、というのを、千石たちを見て感じてもらえたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）