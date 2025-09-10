timelesz猪俣周杜が『パパと親父のウチご飯』でドラマ初出演！「（松島聡は）保護者のよう」（白洲迅・談）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松島聡（timelesz）×白洲迅がW主演を務める、シングルファーザーふたりが共同生活をしながら、子育てに奮闘する新感覚のホームドラマ、オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（10月4日スタート／テレビ朝日系）。このたび本作に、蓮佛美沙子とtimeleszの猪俣周杜の出演することが発表された。

■イントロダクション

『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者・豊田悠が描く「新しい家族のカタチ」。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになったふたりは、互いを助け合うためにルームシェアをすることに。【父、父、娘、息子】の4人で始まった共同生活は波乱＆困惑の連続となるも、日々奮闘し、周囲の人々を巻き込みながら、次第に成長を重ねていくことに。父×2、子×2の新しい家族のカタチを描くハートフルな物語が、この秋、幕を開ける――。

■蓮佛美沙子が演じるのは、千石と晴海が通う料理教室の先生

そんな『パパと親父のウチご飯』で蓮佛美沙子が演じるのは、ひょんなことから千石と晴海が通うことになる料理教室の先生・檀ゆかり。千石たちに「料理の心得」を教えてくれ、良き相談相手にもなってくれる人物だ。

原作を読み「シングルファーザーふたりをはじめ、本当に温かい人たちのお話で、“世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに”と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じて、すごく温かい気持ちになりました」と蓮佛。W主演の松島と白洲については「年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなと思っています。白洲さんは、実は昔、友だちに、顔が似ていると言われたことがあって一方的に親近感を持っていたんです（笑）」と、それぞれに抱いた印象を明かした。

原作を読み、千石と晴海というシングルファーザーふたりが、「社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿に胸を打たれた」と話す蓮佛。「癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います」と意気込みを語っている。

■「“お前を日本一の役者にしてやる！”ってみんな言ってくれた」（猪俣周杜）

猪俣周杜が演じるのは、千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也。

日本中を席巻したオーディション企画『timelesz project -AUDITION-』で見事合格、timeleszのメンバーとしてデビューして以来、歌にバラエティに大車輪の活躍を見せている猪俣。快進撃を続ける猪俣が、今作でついにドラマデビューを果たす。すべてにおいて“初”となるドラマ出演に「すごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります」と猪俣。メンバーである松島、そして白洲の芝居を間近で感じ「たくさん吸収したいです」と意気込んでいる。

timeleszメンバーからも、たくさんの激励とアドバイスをもらっているそうで、「“お前を日本一の役者にしてやる！”ってみんな言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！」と気合も十分。「貪欲に一生懸命演技をします」と決意をあらたにしている。

そんな猪俣をメンバーとして、そして俳優の先輩として「保護者のように」（白洲迅・談）見守る主演の松島は、「阿久津のキャラクターは周杜の普段の快活でポジティブなイメージと重なる部分もあって、原作を読んでいても周杜を見ているような気持ちのときもありました」と分析。「周杜にとっては本当に初めてのドラマの現場。俳優として一歩を踏み出す貴重な瞬間に立ち会えるのは僕もうれしいです。皆さん、よろしくお願いします！」と呼びかけた。

