大きめタイヤでスイスイひける！【コ・コロ】のショッピングカートがAmazonに登場中！
保冷・保温機能付きで使わない時は折りたためる！【コ・コロ】のショッピングカートがAmazonに登場中！
コ・コロのショッピングカートは、保冷・保温機能と、使いやすさにこだわった様々な機能を備えた、おしゃれな買い物カートである。重い荷物を運ぶ負担を軽減し、日々の買い物を快適でスマートな時間に変える。
容量40リットル、積載重量20キログラムまで対応する大容量設計が特徴である。お米やペットボトル飲料などのまとめ買いをしても、重さを気にすることなく、楽に運ぶことができる。さらに、保冷・保温機能が付いているため、冷凍食品や生鮮食品の鮮度を保ちながら持ち帰ることが可能だ。
フックが付いており、スーパーの買い物カートに引っ掛けて移動ができる。手がふさがらないので商品を取りやすい。
使わないときはフレームをたたんでコンパクトに収納できる。玄関や車のトランクなど、場所を取らずに保管できるのも大きな魅力だ。
A4サイズより一回り大きい大判ポケットと、大切なものを入れるのに適したファスナー付きポケットを搭載。さらに、側面には傘ホルダーも付いている。
