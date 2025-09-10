¡ÚYouTube¡Ø³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡Ù¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û»°Î®¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¡×¡¢ÆóÎ®¤Ï¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¡¢¤Ç¤Ï°ìÎ®¤Ï¡©
¡ÖÁ´Éô´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤·¤ÆÄÙ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡È¤ä¤é¤Ê¤¤Í¦µ¤¡É¤ò»ý¤Æ¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡©
´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
º£Æü¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡Ä¡×¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ÎÊÊ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤¿¡È´èÄ¥¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´Éô´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤
´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤â¤·»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤À¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤òºÇ½é¤«¤éÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÁ´½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö1°Ì¤À¤±¤ÇOK¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¡¢²¿¤ò°ìÈÖ´èÄ¥¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1°Ì¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1°Ì¤À¤±¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£2°Ì¡¦3°Ì¤¬Â¿¾¯¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÊ¬»¶¤µ¤»¤Ê¤¤
¤ä¤ë¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë10¸Ä¤â¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢1¤Ä1¤Ä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã£À®´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ï20¸Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢1¤Ä¤Ë»È¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï20Ê¬¤Î1¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¤Ë¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Æ¤â3¤Ä¤Þ¤Ç¡×
¤³¤Î°½Û´Ä¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â3¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö1°Ì¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Î¡È8³ä¡É¤Ï¡¢¤³¤Î1°Ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Î2³ä¤Ï2°Ì¡¦3°Ì¤ÇÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¾å¼ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö²¿¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£