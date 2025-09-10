¥Ê¥¤¥ÕÆÍ¤¤Ä¤±500±ßÃ¥¤¦¡¡60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬Æ¨ÁöÃæ¡¡¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡Ê»³·Á¡¦ÀîÀ¾Ä®¡Ë
9Æü¤ÎÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÈÈ¿Í¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ç¡¢¿å¿§¤Ã¤Ý¤¤Ä¹¤½¤Ç¤Î¾åÃå¡¢º°¿§¤Î¥Á¥ç¥Ã¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¥«¥Í¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¿å¿§¤Ã¤Ý¤¤¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¤Î¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥«¥Í¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¶â500±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å9»þ46Ê¬¤´¤í¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¾Ä®¾å¾®¾¾¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢57ºÐ¤Î½÷À¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¶¼¤·¡¢¸½¶â500±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£