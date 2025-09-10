ÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
10·î2Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×¤È¾ëÅÄÍ¥¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ
ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±óÆ£¤«¤¿¤ë¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥Î¥Ù¥ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£3¿Í¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥Ù¥¤¥Óー¡ú¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ9·îË¿Æü¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¤ÆÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÌðºê¶³²ðÌò¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤¬¼þ¤ê¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë²¿ÅÙ¤âÎé¡£Â³¤¤¤Æ¾ëÅÄ¤â¡Ö²ÏÅÔ½áÌéÌò¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÎé¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
Âç³Ø¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¥µー¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÌðºê¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²ÏÅÔ¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¤â20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¡£
»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¾ëÅÄ¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Ë¤âÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÌò¤Ç¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤À¤¹¤È¡¢¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊNHK¡¢2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸Æ±µéÀ¸Ìò¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ß¤¤¤Ë²û¤«¤·¤ß¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ç¡¢¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡ËÃç¤¬ÎÉ¤¤Ìò¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·ー¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤¤¤Æ»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤Èº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤è¤¯¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁýÅÄ¤«¾ëÅÄ¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ¿Ì¾¤Çº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤ËÈ½Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤´ë²è¹Í¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¡ª¡×¤È²÷Âú¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Îº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë!?
°ìÊý¤Î¾ëÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹ー¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢ÁýÅÄ¤â¡Ö»£±Æ°ì½ï¤ÎÆü¤È¤«¤Ë¤Í¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£µÊÃãÅ¹¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ç¸ì¤é¤¦¥¹ー¥Ä¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¡¢²ÏÅÔ¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤Î²£¤ËÎ©¤ÁÌ¾»É¤òº¹¤·½Ð¤¹Ìðºê¡ÊÁýÅÄ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±µéÀ¸Ìò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢»¦¿Í¤È¤¤¤¦ºá¤ò±£ÊÃ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë½÷À3¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î¿ÊÅ¸¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ªTVer¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ê@oshisatsu_ytv¡Ë¡¢¸ø¼°Instagra¡Ê@oshisatsu_ytv¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶ーPR±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù
10·î2Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÌÚÍË 23:59～24:54
¸¶ºî¡§±óÆ£¤«¤¿¤ë ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
½Ð±é¡§ÅÄÊÕÅí»Ò¡¡²£ÅÄ¿¿Íª¡¡ÎÓ²ê°¡Î¤ / ¾ëÅÄÍ¥¡¡ÁýÅÄµ®µ×
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ytv.co.jp/oshisatsu/