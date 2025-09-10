¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¡38»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯Íî¤Á¤â¡Ö¤³¤Î´¶³Ð¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×9²ó2»à¤«¤é°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4-7ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤¬°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó2»à¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌøÀî¤ÎÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£2°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç38»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢8·î20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤Î21¹æ¡£¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£