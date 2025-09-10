Æü·Ð225ÀèÊª¡§10ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á40±ß¹â¡¢4Ëü3600±ß
¡¡10Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ40±ß¹â¤Î4Ëü3600±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3459.29±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï140.71±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï9572Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3136¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ13.88¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43600¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡¡¡9572
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43580¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡177667
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3136¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9¡¡¡¡¡¡ 12992
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28140¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡1432
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 775¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 602
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
