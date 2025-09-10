女優の當真あみが主演する日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜後10・00）の最終話がきょう10日、放送される。今作は大ヒットした映画「ちはやふる」シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちが競技かるたに挑む青春物語。最終話では全国大会出場をかけた、主人公がいる梅園と王者・瑞沢の決戦の様子が描かれる。

また、映画シリーズに出演していた松岡茉優が永世クイーンとなり、ユーチューバーとして「しのぶチャンネル」を運営中の若宮詩暢役で登場する。松岡は「また、詩暢ちゃんに会えるなんて。本当にうれしい出来事でした」と出演を振り返った。そして「『ちはやふる』が大好き、かるたの魅力を多くの人に伝えたい、最高の青春ドラマを撮る、そんな思いでスタッフキャストがつながっていました。若い力が結集し、大人がそれを支えていて。もっと居たかったな。これからもかるたがたくさんの人に親しまれ、詩暢ちゃんの夢があたりまえの現実になりますように」とコメントを寄せた。

青春敗者だった主人公が顧問（上白石萌音）と出会い、仲間と出会い、かるたに青春のすべてをかける姿を演じ切った當真。最終回を迎えるにあたり「自分たちの持てるもの全てを最終回に詰め込みました。梅園対瑞沢のどちらが勝っても悔いのない青春をかけた試合をお届けできると思います」と自信をのぞかせた。松岡演じる詩暢の登場についても「2話でも実は（YouTubeチャンネルが）めぐるの家のテレビに映っていますが、また違った形で最終回に登場されているのでそこも見どころの1つだと思います」アピールした。