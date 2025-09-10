¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡10Æü¤Ï¸Í¾åÈ»Êå¤ä¼ÄÄÍÂçÅÐ¤¬1²óÀï¤ËÅÐ¾ì
¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Þ¥«¥ª(9¡Á14Æü¡¢¥Þ¥«¥ª)
Âîµå¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Þ¥«¥ª¤¬9Æü¤Ë³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯23°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê(Ãæ¹ñ)¤Ë3¡Ý1(9¡Ý11¡¢11¡Ý8¡¢11¡Ý13¡¢4¡Ý11)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Î10Æü¤Ï¡¢Æ±17°Ì¤Î¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤ÈÆ±27°Ì¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Í¾åÁª¼ê¤ÏÆ±20°Ì¤Î¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥óÁª¼ê(´Ú¹ñ)¡¢¼ÄÄÍÁª¼ê¤ÏÆ±24°Ì¤Î¥°¥í¡¼¥ÈÁª¼ê(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)¤È½éÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±3°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢11Æü¤Ë½éÀï¡£Áê¼ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ª¥Õ¥Á¥ã¥í¥ÕÁª¼ê(¥É¥¤¥Ä)¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´þ¸¢¤·¤¿¤¿¤áÆ±45°Ì¤ÎéÈôÁª¼ê(Ãæ¹ñ)¤ËÁê¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£