¡ÖUniiique¡×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î2¿Í¤¬¸¶ÅÀ¡õº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿
¡¡¡¡2011Ç¯¤ËÊ¡²¬µòÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¤·¤¿ÀÐÀîÍ¥»ù»á¤È¡¢TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝæÆÂÀ»á¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢22Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖUniiique¡×¡£3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢½êÂ°¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ï50¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â3000ËüÄ¶¤Ë³ÈÂçÃæ¡£¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢¸¶ÅÀ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¤¹¤ë¹âÌÚÍªÌ¤¡Ê28¡Ë¤ÈÀ¥ÀîÍÛºÚÇµ¡Ê17¡Ë¤Ë2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï8·î¤ËLinQ¤òÂ´¶È¤·¤¿¹âÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²¼¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸®ÊÂ¤ß³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢LinQ¤ÏSNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Ï¶â»Ò¤ß¤æ¤¬190Ëü¿Í¡¢¹âÌÚ¤Ï110Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËTikTok¤«¤é¤Î¹¹ð°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Âçµ×ÊÝ»á¡£ÀÐÀî»á¤¬»Å»ö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë¤Û¤ì¡¢ÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÀÐÀî»á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¡¢Âçµ×ÊÝ»á¤ÎSNSÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖUniiique¡×¤¬Ê¡²¬¤Ç»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¡½¡½Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡ÀÐÀî¡¡°ìÈÖ½é¤á¤ÏSNS¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¤Þ¤º»öÌ³½ê¤ÎÅÚÂæ¤âÂÎÀ©¤â°éÀ®¤âÀ°¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡1Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢Uniiique¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¶È³¦Æâ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Â¾¤Î»öÌ³½ê¤È¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡1Ç¯ÌÜ¤ËÀÞÅÄÎÃ²Æ¤¬Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¶â»Ò¤ß¤æ¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Uniiique¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Î¹Í¤¨¤ä¿®Íê¤¬¡Ê¶È³¦Æâ¤Ç¡Ë¿»Æ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¹¥¤¤ÎÊý¤ä¸µ¡¹SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡¸½ºß¤Ï½êÂ°¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬50¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÁíÀª100¿Í°Ê¾å¤Ç¤¹¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï3000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Äºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¸½ºßÃÏ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡ÅÐ»³¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é3¹çÌÜ¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡ËÍ¤é¤â»ö¶È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç2°Ì¡¢3°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÆÃÄê¤Î»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È1°Ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ËSNS¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÂç»ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ÀÐÀî¡¡¥¢¥¸¥¢¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡²¬¤È¤«Åìµþ¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤Ø¡¢ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤ºÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²¿¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¼Á¤ÎÉôÊ¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤É¤³¤¬°ìÈÖÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³èÌö¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î5Ç¯¡¢10Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡SNS¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤äÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Î°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¹ÔÀ¯¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È°ì½ï¤ËÀµ¤·¤¤SNS¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¤À¤«¤é¤³¤½¿È¶á¤ÊSNS¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¦Uniiique¡Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¡Ë¡¡2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥Ö¡¦¥Í¥Ã¥È¤È³ô¼°²ñ¼ÒASUNA¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¡£¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¥¸¥ç¥Ö¡¦¥Í¥Ã¥È¤¬¼ÒÌ¾¤ò¡ÖUniiique¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ø¡¢ASUNA¤â¡ÖUniiique¡×¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì²þ¾Î¡£UniiiqueÆâ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCONNECT¡Ê¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤¬8·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ú¹âÌÚÍªÌ¤¤¬ÀÐÀî»á¤ò¾Ò²ð¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¿´¤Î¿Í¡×¡Û
¡¡¡½¡½ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
¡¡¡ÖÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤¤¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡ªUniiique¤ÎÍ³Íè¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤ÎÄÌ¤êÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¼«Í³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò±©¤Ð¤¿¤«¤»¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÀ¸ÀÄ½Õ¤Ç°ìÀ¸³Ø¤Ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È°¦¡É¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¥È¥Ã¥×¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤¬ÀÄ½Õ¤È³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¤³¤Î²ñ¼Ò¤ä¼þ¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÊý¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡ª¤Ã¤È»×¤¦¤³¤È¤¬ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤³¤ÏÄ¾¤·¤Æ¡ª¤¬¤¢¤ì¤Ð
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Å·Á³¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¸«¼Î¤Æ¤º¤Ë²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ä¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¡½¡½Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È
¡¡¡ÖÅìµþ¤ÈÊ¡²¬¤ò¤Ä¤Ê¤°Àª¤¤¤Î¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈUniiique¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ïºà¤¬½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂè°ì¿Ø¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡þ¹âÌÚ¡¡ÍªÌ¤¡Ê¤¿¤«¤¡¦¤æ¤¦¤ß¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤òº£Ç¯8·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£¥È¥ê¥¼¥ó¥Õ¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÇîÂ¿²ÚÌ£Ä»¡×¤ä¡ÖDAISO¡Ê¥À¥¤¥½¡¼¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡¡¡ÚÀ¥ÀîÍÛºÚÇµ¤¬Âçµ×ÊÝ»á¾Ò²ð¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¡×¡Û
¡¡¡½¡½Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏUniiique¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¡©
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Âº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò³Ø¤ó¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤³¤ÏÄ¾¤·¤Æ¡ª¤¬¤¢¤ì¤Ð
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È
¡¡¡Ö»ä¤Ïº£¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÀ¥Àî¡¡ÍÛºÚÇµ¡Ê¤»¤¬¤ï¡¦¤Ò¤Ê¤Î¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¡£Âç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢°ìÅÓ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë»Ñ¤È¡¢Î¹Ãæ¤Ç¤Î¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤¬Æ±À¤Âå¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¹¹ð¤äTGC¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£