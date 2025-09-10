プロ野球セ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。

DeNAは首位阪神に完封勝利。2回に佐野恵太選手とケイ投手のタイムリーで3点を奪うと、ケイ投手が7回3安打無失点の力投をみせるなど、3−0で完封勝利を飾りました。敗れた阪神はリーグ優勝から最初の試合でしたが、打線振るわず、連勝が4で止まっています。

巨人は初回の猛攻で3連勝。初回、リチャード選手の満塁ホームランが飛び出すなど、打者一巡の攻撃で一挙6得点。先発の戸郷翔征投手は5回4失点で6勝目をつかみました。敗れた広島は床田寛樹投手が7回6失点で10敗目です。

ヤクルトは中日に逆転勝利。2点を追う5回に岩田幸宏選手のタイムリーで1点差とすると、6回には北村恵吾選手の2点タイムリー二塁打で逆転します。1点差の9回は星知弥投手が2アウト満塁のピンチをしのぎ、ヒヤヒヤの勝利です。敗れた中日は好機に一本が出ず、3連敗です。

すでにリーグ優勝を決めている阪神は残り16試合。現在78勝46敗3分となっており、球団最多87勝を上回れるか注目されます。

またAクラス争いでは、2位巨人が借金生活脱出。3位DeNAが1.5差で追いかけます。4位中日は3位と4.5差に広がりました。

▽9日のセ・リーグ結果

◆DeNA 3−0 阪神

勝利投手【DeNA】ケイ(8勝6敗)

敗戦投手【阪神】村上頌樹(11勝4敗)

セーブ【DeNA】伊勢大夢(0勝4敗9S)

◆巨人 6−4 広島

勝利投手【巨人】戸郷翔征(6勝8敗)

敗戦投手【広島】床田寛樹(9勝10敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗40S)

本塁打【巨人】リチャード9号【広島】床田寛樹1号

◆ヤクルト 3−2 中日勝利投手【ヤクルト】松本健吾(1勝0敗)敗戦投手【中日】吉田聖弥(0勝1敗)セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗11S)