¡Ú¥í¡¼¥º£Ó¡Û¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¡À®Ä¹´¶¤¸¤ë¹¥»Å¾å¤¬¤ê¡¡Í§Æ»»Õ¤â¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡Ö½©½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×
¡¡¡Ö¥í¡¼¥º£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£´Æü¡¢ºå¿À¡Ë
¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËÊüËÒÀè¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç³ß¤Î½÷²¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬½©½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Í§Æ»»Õ¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡Ê·ªÅì£Ã£×£¶£Æ£·£¸ÉÃ£¸¡Ý£±£Æ£±£±ÉÃ£°¡Ë¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤ÇÛ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊüËÒÀè¤«¤é¡Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£
¡¡À®Ä¹¤ò¼¨¤¹·Á¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°¾¥Àï¤«¤é¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£