½¢¶È¼Ô¿ô¤ò91Ëü1000¿Í²¼Êý½¤Àµ¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÇ¯¼¡²þÄê¤Î»ÃÄêÃÍ¤Ç¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÊóÆ»´±¡ÖFRB¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤¹¤®¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÇ¯¼¡²þÄê¤Î»ÃÄêÃÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤Ï91Ëü¿Í¤¢¤Þ¤êÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ«Æ¯¾Ê¤Ï9Æü¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÇ¯¼¡²þÄê¤Î»ÃÄêÃÍ¤òÈ¯É½¤·¡¢µîÇ¯2·î¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¡ÖÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¡×¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤ò91Ëü1000¿Í¡¢²¼Êý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þÄê¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤ÏÍèÇ¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê²¼Êý½¤Àµ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡ÖFRB¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ò²áÅÙ¤Ë°ú¤Äù¤á¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¹â¤¯¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Àº®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢FRB¤ÏÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤À¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£FRB¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
