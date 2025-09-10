巨人６―４広島（セ・リーグ＝９日）――巨人が３連勝。

一回にリチャードの満塁本塁打など７連打の猛攻で一挙６点を奪って逆転し、六回以降は継投で逃げ切った。広島は追い上げも及ばず、５連敗。

◇

巨人のリチャードがソフトバンクの育成選手だった２０１９年の春。当時の藤本博史三軍監督が、看板打者・柳田の若手時代と比べて言った。「こいつ面白いで。飛距離だけなら柳田以上や」。聞けば、練習で放った打球がファーム球場のバックスクリーンを越えるという。新天地で、そのパワーが開花しつつある。

一回、一死からの５連打で勝ち越した直後に迎えた満塁の場面。３球で追い込まれると、短めにバットを握り直した。フルカウントからの７球目。沈む変化球に膝を折って食らいつく。「気持ちで打った」という当たりは、ややバットの先ながらも左翼席へ。今季２戦２敗、２完投と苦しめられていた床田の出はなをくじき、８年目で初の２桁本塁打にあと１本とした。

二軍では、昨季まで５年連続の本塁打王。しかし、一軍では輝けずにいた。パワーはもちろん、飛ばす技術を評価する声も多かった。足りなかったのは何か――。リチャードは「我慢じゃないですかね」と言う。課題を潰そうと取り組んでいても、周囲から助言を受けると、「すぐに新しいことに手を付けてしまっていた」と自己分析する。

巨人に来てからは、変わった。毎日の打撃練習ではコンパクトなスイングを繰り返す。試合ではベンチに持ち込んだノートに打席での気づきを書き込む姿がある。「数を重ねていけば生きてくるのかな」と、地道に取り組んでいる最中だ。

お立ち台で、２位でのクライマックスシリーズ進出に向けた意気込みを問われ、「絶対、行くぞ」と誓った大砲候補。しっかりと居場所をつかみつつある。（財津翔）