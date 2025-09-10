timelesz猪俣周杜、松島聡＆白洲迅W主演作でドラマ初出演「貪欲に一生懸命演技をします」 メンバーからも激励【コメントあり】
timeleszの猪俣周杜が、松島聡（timelesz）＆白洲迅がW主演する10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）に出演することが決定した。猪俣は今作がドラマ初出演となる。
【写真】松島聡＆白洲迅W主演！『パパと親父のウチご飯』ビジュアル
『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた漫画を実写化。
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。
“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続――ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り…日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語となる。
そんな物語で猪俣が演じるのは、千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也。全てにおいて“初”となるドラマ出演に、「すごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります」と猪俣。メンバーである松島、そして白洲の芝居を間近で感じ、「たくさん吸収したいです」と意気込む。
timeleszメンバーからもたくさんの激励とアドバイスをもらって現場に臨むそうで、「“お前を日本一の役者にしてやる！”ってみんな言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！」と気合も十分。「貪欲に一生懸命演技をします」と決意を新たにした。
そんな猪俣をメンバーとして、そして俳優の先輩として、保護者のように（白洲・談）見守る主演の松島は「阿久津のキャラクターは周杜の普段の快活でポジティブなイメージと重なる部分もあって、原作を読んでいても周杜を見ているような気持ちのときもありました」と分析。「周杜にとっては本当に初めてのドラマの現場。俳優として一歩を踏み出す貴重な瞬間に立ち会えるのは僕もうれしいです。皆さん、よろしくお願いします！」と呼びかけた。
■猪俣周杜（阿久津竜也役） コメント全文
――この作品への出演が決まったときの気持ちからお聞かせください
僕はまだ演技などもしたことがないので、初めてドラマに出演できると聞いてすごくうれしい気持ちと、初めてだからこそちょっと緊張している気持ちがあります。原作を読ませていただいて、父と子が「料理」を通して少しずつ成長したり、距離を縮めたりしているのがすごく素敵だなと感じました。
――ご自身が演じられる阿久津竜也という役についてはどう受け止められていますか？
阿久津はバスケができなくなってふらふらしていたんですけど、千石と出会って改心していきます。僕もサッカーをやっていたのですが、できなくなって諦めたということがあり、そういう意味では重なる部分もあって、少し寄り添って演じることができるのかなと思っています。
――メンバーの松島聡さん、そして初共演となる白洲迅さんの印象をお伺いしてもいいですか？
お2人の演技を見させていただいて、僕もたくさん吸収したいです。（松島）聡くんには、演技をする上で大切なこととか、意識することとか、いろいろ聞いています。
――これから始まる撮影を前に、楽しみにしていることなどはありますか？
本当に初めてドラマ撮影に参加するので、どうやってドラマが作られていくのかとか、スタッフの皆さんがどんな風に動いているのかとか、ドラマの大変さなどもいろいろ勉強していきたいです。そして僕自身も皆さんに感動を与えられるようになれたらいいなと思っています。
――timeleszのメンバーの皆さんからは何かアドバイスなどはありましたか？
メンバーみんな、たくさんアドバイスをくれました！「お前を日本一の役者にしてやる！」って言ってくれたので、日本一の役者を目指して頑張ります！
――楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします
僕個人としては初めての演技のお仕事なので、貪欲に、一生懸命演技をしたいですし、このドラマをいろんな方に知ってもらいたいです。そして、人はこうやって一歩一歩少しずつ成長できるんだよ、というのを、千石たちを見て感じてもらえたらうれしいです。
