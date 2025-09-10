蓮佛美沙子、timelesz松島聡＆白洲迅W主演『パパと親父のウチご飯』出演決定 2人が通う料理教室の先生役【コメントあり】
俳優の蓮佛美沙子が、松島聡（timelesz）＆白洲迅がW主演する10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）に出演することが決定した。
【写真】松島聡＆白洲迅W主演！『パパと親父のウチご飯』ビジュアル
『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた漫画を実写化。
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。
“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続――ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り…日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語となる。
蓮佛が演じるのは、ひょんなことから千石と晴海が通うことになる料理教室の先生・檀ゆかり。千石たちに「料理の心得」を教えてくれ、良き相談相手にもなってくれる人物。
原作を読み、「シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、“世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに”と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じて、すごく温かい気持ちになりました」とコメント。W主演の松島と白洲について、「年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなと思っています」「白洲さんは、実は昔、友だちに、顔が似ていると言われたことがあって一方的に親近感を持っていたんです（笑）」と、それぞれに抱いた印象を明かした。
千石と晴海というシングルファーザー2人が、「社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿に胸を打たれた」と話す蓮佛。「癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
■蓮佛美沙子（檀ゆかり役） コメント全文
――この作品への出演が決まったときの気持ちからお聞かせください
最初に企画書と原作をいただいて読ませていただいたら、すごく温かい気持ちになったんです。シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、「世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに」と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じました。そんな中にゆかりとして作品に携われるというのが、私自身も心身ともに健康になりそうな気がして、すごく楽しみになりました。
――料理教室の先生という役柄ですが、普段料理はされるほうですか？
めんどくさいときもあるんですけど、お仕事が早めに終わった日などはやります。（得意料理は）正直なくて、レシピを見たら大体なんとかなるだろうって思っちゃうタイプなんですけど、強いて言うなら、というかよく作るのは唐揚げですかね。こだわりなんかも特になくて、揚げ焼きでヘルシーに作るくらいなんですけど…。ベストな味付けは、現在模索中です（笑）。
――松島聡さん、白洲迅さんとも初共演ですが、お2人にはどんな印象をお持ちですか？
松島さんはテレビで拝見していても、絶対いい人なんだろうな、って思う方。年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなっていう印象があります。だからこそ、そんな松島さんが演じる千石哲に、すごく興味が湧きました。千石の荒々しい部分とはかけ離れたイメージがあったので、どうなるんだろうと楽しみです。
白洲さんも初めてなんですけど、実は昔、友だちに「白洲迅さんと顔が似てる」と言われたことがあって（笑）、一方的に親近感を持っていたので、今回共演できることになって、「あ、あの白洲さんだ」って思っています（笑）。
――これから始まる撮影を前に、楽しみにしていることなどはありますか？
料理教室の先生ということで、料理を作る過程もそうですが、出来上がって撮影が終わったときにはいただけたりするのかな、とか（笑）。あとは、愛梨役の棚橋乃望ちゃんと清一郎役の櫻くんと、楽しく、自由にのびのびと一緒にお芝居ができたらいいなと思っています。
――楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします
シングルファーザーの2人が、社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿、「俺たちの幸せは俺たちで作っていこう、見つけていこう！」という姿に、私自身も原作や台本を読んですごく胸を打たれました。癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います。
【写真】松島聡＆白洲迅W主演！『パパと親父のウチご飯』ビジュアル
『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた漫画を実写化。
“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続――ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り…日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語となる。
蓮佛が演じるのは、ひょんなことから千石と晴海が通うことになる料理教室の先生・檀ゆかり。千石たちに「料理の心得」を教えてくれ、良き相談相手にもなってくれる人物。
原作を読み、「シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、“世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに”と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じて、すごく温かい気持ちになりました」とコメント。W主演の松島と白洲について、「年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなと思っています」「白洲さんは、実は昔、友だちに、顔が似ていると言われたことがあって一方的に親近感を持っていたんです（笑）」と、それぞれに抱いた印象を明かした。
千石と晴海というシングルファーザー2人が、「社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿に胸を打たれた」と話す蓮佛。「癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
■蓮佛美沙子（檀ゆかり役） コメント全文
――この作品への出演が決まったときの気持ちからお聞かせください
最初に企画書と原作をいただいて読ませていただいたら、すごく温かい気持ちになったんです。シングルファーザー2人をはじめ、本当に温かい人たちのお話で、「世の中、こんな人たちばかりだったらいいのに」と思うような、ひたむきさや真っ直ぐさを感じました。そんな中にゆかりとして作品に携われるというのが、私自身も心身ともに健康になりそうな気がして、すごく楽しみになりました。
――料理教室の先生という役柄ですが、普段料理はされるほうですか？
めんどくさいときもあるんですけど、お仕事が早めに終わった日などはやります。（得意料理は）正直なくて、レシピを見たら大体なんとかなるだろうって思っちゃうタイプなんですけど、強いて言うなら、というかよく作るのは唐揚げですかね。こだわりなんかも特になくて、揚げ焼きでヘルシーに作るくらいなんですけど…。ベストな味付けは、現在模索中です（笑）。
――松島聡さん、白洲迅さんとも初共演ですが、お2人にはどんな印象をお持ちですか？
松島さんはテレビで拝見していても、絶対いい人なんだろうな、って思う方。年齢を重ねるとお顔に生き方などが出る気がしているんですけど、松島さんはきっとすごく優しくて、真っ直ぐな人なんだろうなっていう印象があります。だからこそ、そんな松島さんが演じる千石哲に、すごく興味が湧きました。千石の荒々しい部分とはかけ離れたイメージがあったので、どうなるんだろうと楽しみです。
白洲さんも初めてなんですけど、実は昔、友だちに「白洲迅さんと顔が似てる」と言われたことがあって（笑）、一方的に親近感を持っていたので、今回共演できることになって、「あ、あの白洲さんだ」って思っています（笑）。
――これから始まる撮影を前に、楽しみにしていることなどはありますか？
料理教室の先生ということで、料理を作る過程もそうですが、出来上がって撮影が終わったときにはいただけたりするのかな、とか（笑）。あとは、愛梨役の棚橋乃望ちゃんと清一郎役の櫻くんと、楽しく、自由にのびのびと一緒にお芝居ができたらいいなと思っています。
――楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします
シングルファーザーの2人が、社会の偏見や子育ての難しさといった、いろんな壁にぶつかりながら、それでも真っ直ぐに生きていく姿、「俺たちの幸せは俺たちで作っていこう、見つけていこう！」という姿に、私自身も原作や台本を読んですごく胸を打たれました。癒やしだったり、お腹が空いたり、週に一回の栄養剤みたいなドラマになれたらいいなと思っていますので、私もその中で見守る立場として、いいスパイスになれるように頑張りたいと思います。