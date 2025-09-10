夏競馬を終えたタイミングで、牡・牝の２歳馬１〜５位を独断でランク付けする。牡馬は前回（７月）のランキングから変わらずダノンヒストリー（美浦・堀）が首位をキープ。牝馬１位には中京２歳Ｓで２着に善戦したスターアニス（栗東・高野）のレース内容を評価した。

◇ ◇

【牡馬】

牡馬はダノンヒストリーが首位を堅守。東京芝１８００メートルの新馬戦で記録した１分４６秒８は、同舞台の新馬戦でクロワデュノールに次ぐ歴代２位の記録と優秀だ。

２位サレジオは新馬戦で随所に若さを見せつつも阪神芝１８００メートルの新馬戦を逃げ切った。母がＧ１で活躍したサラキアで、血統面でも魅力もある。

３位は無傷２連勝中のショウナンガルフがランクイン。札幌２歳ＳのＶ時計１分５０秒６は平凡ではあるものの、スローで前が有利の展開を後方から大外を回って差し切った内容に高い評価を与えられる。昨年の１、２着馬がその後のＧ１で活躍したレースを制した点は加点材料となった。中京２歳Ｓを２歳レコードタイムで制したキャンディードは、距離の不安があるだけに４位まで。新潟２歳Ｓを４馬身差で圧勝したリアライズシリウスが５位に入った。

【牝馬】

牝馬は現状で大きな差はない。そのなかで中京２歳Ｓ２着のスターアニスがトップを奪った。前走は差し有利の展開のなか、勝ったキャンディードよりも先に動いて首差２着。３着馬には７馬身差もつけており、中身は濃い。距離もマイルまでなら問題ない。

２位は１９年ヴィクトリアＭと２０年香港Ｃを勝ったノームコアの子どもで６月の東京で新馬戦を勝ったドリームコア。

３位のコニーアイランドは２３年３冠牝馬リバティアイランドの半妹。２３年皐月賞馬ソールオリエンスの半妹フィロステファニが４位、Ｇ１・３勝馬ソダシの半妹で白毛のマルガが５位と、Ｇ１馬をきょうだいに持ち、新馬戦を勝った素質馬が上位にランクインした。

【番外編】

イントゥミスチーフ産駒のサトノボヤージュは芝の新馬戦は２着だったが、ダートに出走した２戦目の未勝利戦を２着馬に２秒差をつけて圧勝した。記録した１分１０秒８は２歳レコードタイムでかなり優秀だ。ダート１２００メートルということで、地方も含めて日本では大きなレースがないだけに番外編としたが、今後の活躍が楽しみだ。